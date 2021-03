Uberaba e outras 26 cidades ultrapassam marca de 60 mil doses recebidas

O município de Uberaba e outras 26 cidades de sua Regional de Saúde Triângulo Sul já receberam mais de 60 mil doses de vacinas contra a COVID-19, desde o início da da campanha de vacinação. Só em Uberaba já foram entregues cerca de 32 mil doses.

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul buscou no final da manhã desta sexta-feira (12/3), no aeroporto de Uberlândia, aproximadamente 10,5 mil doses, que fazem parte da sexta remessa de vacinas recebidas por seus 27 municípios. O carregamento chegou em sua rede de frios, com sede em Uberaba, por volta das 14h.

Até a quinta remessa, segundo informações da assessoria de imprensa da SRS Triângulo Sul, a Regional já havia recebido do estado 53.774 doses do imunizante.

Com relação à sexta remessa, foram 10.560 doses enviadas para o Triângulo Sul, suficientes para a imunização de 5.280 pessoas. Deste total, 4.900 doses ficaram em Uberaba, para vacinar 2.450 pessoas.

Ainda segundo informações da SRS Triângulo Sul, as novas doses serão voltadas para vacinação de 13% da população de 75 a 79 anos, 30% da população de 80 a 84 anos e 2,3% da população de trabalhadores da saúde.

“A previsão é que na próxima segunda-feira (15/3) sejam distribuídas doses para os municípios na nossa região”, declarou o superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira.

A Secretária de Saúde de Uberaba informou que a Central de Vacinas do município terá acesso à nova remessa de imunizantes apenas na próxima segunda-feira (15/3) e, desta forma, não foi possível montar o cronograma de vacinação das novas doses.

A Campanha da Vacinação de Uberaba contra a COVID-19 aconteceu nesta sexta-feira (12/3), apenas no drive-thru da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), entre 8h e 16h.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o público a ser vacinado foi o da primeira dose, destinada a idosos a partir de 85 anos e também a segunda dose de idosos acima de 90 anos e de profissionais de saúde, conforme o indicado no cartão de vacinas.

“A decisão de limitar o drive thru apenas na Funel, neste momento, foi tomada na tarde desta quinta-feira (11/3) pela Comissão Organizadora de Vacinação Contra o Coronavírus, após o Município atingir estoque zero de doses para idosos entre 80 e 84 anos.

Diante da quantidade de doses disponíveis e ao público que está sendo atendido neste momento, decidimos optar por limitar o drive para apenas um posto de vacinação, o que ajudará na logística da aplicação dos frascos de multidoses e também dará um descanso para nossa equipe de vacinação, que vem atuando nos finais de semana e feriados”, informou o chefe de Vigilância Epidemiológica, Marcelo Silva de Araújo.

Outro grupo que continua sendo vacinado neste momento em Uberaba é o de idosos acamados a partir de 80 anos.

“Infelizmente, estamos enfrentando muitas situações que se tornam desagradáveis. A equipe chega para fazer a vacinação e o acamado não está em casa ou não possui nenhum tipo de documentação que comprove que os dados registrados, no nome daquela pessoa, é ela mesma.

Não podemos vacinar nessas condições e a família fica muito frustrada e acaba descontando na nossa equipe de vacinação, que tem a orientação de apenas vacinar seguindo os critérios”, contou a referência Técnica em Imunização, Valéria Ferreira.

