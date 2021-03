COVID-19 em Uberaba: jovens entre 20 e 30 anos são os mais infectados

A doutora em Matemática Michelli Maldonado, do Observatório COVID Uberaba, divulgou um gráfico que mostra que durante todo o ano passado a faixa etária mais contaminada estava sempre entre 30 e 39 anos. No entanto, em 2021, os mais contaminados estão sendo os jovens entre 20 e 29 anos (foto: Observatório COVID Uberaba/UFTM)



Diferentemente de todo o ano passado, quando a maior parte dos infectados pela COVID-19 em Uberaba era formada por pessoas entre 30 e 39 anos, durante o último mês, os jovens entre 20 e 29 anos foram o público mais infectado pela doença, de acordo com dados apresentados pelo Observatório COVID da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Segundo informações do Hospital Regional José Alenca (HR), de Uberaba, que, atualmente, atende exclusivamente paciente com a COVID-19, do início da pandemia, em março de 2020, até o dia 3 de março de 2021, apenas 3,51% dos pacientes internados neste período são da faixa de idade entre 20 e 30 anos. Por outro lado, o HR não informou sobre a atual taxa de ocupação deste público.

Com relação a uma média de internações deste público em todos hospitais de Uberaba, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, um estudo está sendo feito. “As informações solicitadas ainda não estão disponíveis e requerem dados oriundos de todos os hospitais, seja público ou privado”, informou a assessoria.

De acordo com o secretário da Saúde de Uberaba, Setimo Boscolo, a Guarda Municipal tem aplicado várias multas, ultimamente, com aberturas até mesmo de processos criminais, pois diversas festas clandestinas estão sendo desmontadas. “Eu peço aos pais para ajudar porque é um grupo que é muito desobediente; são os jovens de 20 a 30 anos, ou até um pouco mais baixo, que tem abusado”, lamentou.





“Apesar de raramente desenvolverem o agravamento da doença, os infectados desse grupo até 30 anos estão entre os principais transmissores para os idosos e demais grupos de risco”, complementou o secretário de Saúde de Uberaba.





O atual decreto de Uberaba de enfrentamento à COVID-19, publicado em 24 de fevereiro e com duração de 15 dias, impõe medidas mais duras e até multa para quem participar de festa na cidade. A prefeitura intensificou as punições, ou seja, além do proprietário do estabelecimento e dos organizadores, a multa agora também será aplicada aos participantes que estiverem no local descumprindo as medidas de biossegurança previstas no decreto.

A multa para os infratores aumentou, passando a ser de R$ 586,94 a R$ 5.869,40, além de interdição imediata do estabelecimento.

“O critério para esta decisão baseou-se no aumento de casos de COVID-19 em jovens com idades entre 20 e 29 anos”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

De 366 mortes registradas em Uberaba desde o início da pandemia, cinco foram de jovens entre 20 e 29 anos (quatro homens e uma mulher).

