COVID: Uberaba amplia vagas na rede pública; são mais de 60 novos leitos

Para esclarecer dúvidas com relação ao novo Decreto Municipal 345 e sobre a Onda Roxa aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (8/3) uma coletiva à imprensa de Uberaba com as participações (da direita para a esquerda) do presidente da Funel, Edgard Silva Júnior; do secretário Municipal da Saúde, Sétimo Boscolo; da procuradora do Município, Fabiana Gomes Pinheiro Alves; do secretário de Defesa Social, Glorivan Bernardes e do secretário executivo do Conselho Municipal de Segurança, Alexandre Marcelo Costa Oliveira (foto: Renato Manfrim) rede pública de Uberaba receberá, em aproximadamente uma semana, um total de 66 leitos voltados para pacientes com a COVID-19. Neste fim de semana já foram disponibilizados no Hospital Regional José Alencar (HRJA) 28 leitos de enfermaria. Além disso, segundo informações do secretário Municipal de Saúde, Sétimo Boscolo, entrarão em funcionamento no HRJA, até a próxima quarta-feira (10/3), mais 10 novos leitos de UTI/COVID e até o começo da semana que vem outros 10 leitos, também de UTI/COVID, e ainda mais 18 leitos de enfermaria/COVID. em aproximadamente uma semana, um total devoltados paracom a. Neste fim de semana já foram disponibilizados no Hospital Regional José Alencar (HRJA) 28 leitos de enfermaria. Além disso, segundo informações do secretário Municipal de Saúde, Sétimo Boscolo, entrarão em funcionamento no HRJA, até a próxima quarta-feira (10/3), mais 10 novos leitos de UTI/COVID e até o começo da semana que vem outros 10 leitos, também de UTI/COVID, e ainda mais 18 leitos de enfermaria/COVID.

Por outro lado, a rede privada do município está em colapso. Atualmente, a ocupação de leitos particulares de UTI/COVID está em alarmantes 100%. Também preocupante está a taxa de ocupação dos leitos privados de enfermaria/COVID da cidade, ou seja, 80%.

No fim da manhã desta segunda-feira (08/03) no anfiteatro do Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba, o secretário Municipal da Saúde, Sétimo Boscoli concedeu coletiva à imprensa local afim de esclarecer dúvidas com relação ao novo Decreto Municipal 345 e sobre a Onda Roxa, do governo de Minas, que começou a valer na cidade a partir deste domingo (07/03) e tem duração de 15 dias.



Também participaram a procuradora do município, Fabiana Gomes Pinheiro Alves; o secretário da Defesa Social, Glorivan Bernardes; o secretário executivo do Conselho Municipal de Segurança, Alexandre Marcelo Costa Oliveira e o presidente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), Edgard Silva Júnior.

Sétimo Boscolo destacou que até a próxima quarta-feira (10/03), 10 novos leitos de UTI/COVID, que foram doados pela Fiemg, entrarão em funcionamento no Hospital Regional e com possibilidade para o final desta semana ou início da próxima semana a liberação de outros 10 leitos de UTI/COVID, também doados pela Fiemg; por outro lado, os custos destes 20 novos leitos de UTI/COVID da rede pública de Uberaba serão de responsabilidade do estado.

“Portanto, nós passaremos a ter 60 leitos de UTI/COVID no Hospital Regional. E também juntamente com estes últimos 10 leitos, a previsão é abrirem outros 18 leitos de enfermaria, também no Hospital Regional, que passará de um total de 103 para 121”, ressaltou Boscolo.

Plano de Contingência pode comprometer pacientes não COVID

O secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Boscolo, explicou durante a coletiva à imprensa que a cidade está neste momento na última fase do Plano de Contingência, que é a quinta.

“Por isso, estamos abrindo leitos de clínicas médicas em outros hospitais da cidade, para acolhimento dos pacientes COVID. Estes leitos são remanejados e, portanto, pode comprometer os pacientes não COVID", detalhou.

"Além disso, nós suspendemos todos procedimentos eletivos da cidade, tanto cirúrgicos como clínicos, justamente para uma desocupação e uma sobra maior de leitos para os pacientes COVID. Também estamos buscando outras alternativas como a abertura de 22 leitos no Hospital Hélio Angotti para paciente de clínica médica não COVID”, completou.

Novo Decreto de Uberaba está alinhado à Onda Roxa

A Prefeitura de Uberaba publicou neste domingo (7/3), em edição extraordinária do "Diário Oficial do Município", o novo Decreto 345, que impõe medidas a serem adotadas no combate ao Coronavírus. As medidas estão alinhadas com o Protocolo Onda Roxa, do Governo Estadual e são válidas por 15 dias.

Durante a coletiva à imprensa, a procuradora do município, Fabiana Gomes Pinheiro Alves, disse que, por enquanto, o novo decreto municipal vai seguir a risca as medidas restritivas da Onda Roxa. "Nós mantemos contato direto com o governo do estado a fim de nos esclarecer algumas dúvidas. Também é um momento díficil pra nós". comentou.

“Além do toque de recolher das 20h às 5h, o decreto regulamenta o funcionamento das repartições públicas municipais e de todos os outros setores que não foram deliberados pelo governo do estado. O objetivo das medidas é restabelecer a capacidade de atendimento hospitalar para preservar a rede de Saúde de Uberaba e região", disse a prefeitura, por meio de nota.

"Dos estabelecimentos comerciais e serviços, durante a Onda Roxa é permitido o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos. O deslocamento para qualquer outra razão deve ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar”, informou a nota.

Mais informações do novo decreto de Uberaba estão no site da prefeitura





Uberaba tem quase 200 pessoas internadas com a COVID-19

No total, 194 pessoas infectadas pela COVID-19 estão internadas em hospitais (públicos e privados) de Uberaba, o que representa uma ocupação de 80% dos leitos de UTI e 61% da enfermaria.

Com relação a rede pública, de acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite deste domingo (7/3), está com uma taxa de ocupação de UTI em 67% e 55% de enfermaria.

Já a privada segue em situação bem preocupante, ou seja, 100% dos leitos de UTI/COVID estão ocupados e a taxa de ocupação de enfermaria/COVID está em 80%.

Desde o início da pandemia foram registrados na cidade 16.060 casos positivos da COVID-19, sendo que destes 373 pessoas morreram e 14.547 se recuperaram.