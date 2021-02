COVID-19: plano de vacinação de Uberaba é dividido em seis fases

Começou nesta sexta-feira (19/2) em Uberaba a vacinação dos idosos acima dos 87 anos (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O plano de vacinação contra a COVID-19 de Uberaba foi dividido em seis fases, de acordo com o grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde. Neste momento, a cidade está na segunda fase (foi vacinada parte dos idosos acima dos 90 anos, dos profissionais da saúde e começa nesta sexta-feira (19/2) a vacinação dos idosos acima dos 87 anos). Ao todo, conforme a Secretária Municipal de Saúde, já foram aplicadas mais de 13 mil doses de vacina em Uberaba.

Ainda de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, na fase 1, a vacinação foi voltada para os profissionais da saúde (incluindo socorristas), idosos asilados, maiores de 18 anos institucionalizados (residências inclusivas) e povos indígenas. Na fase 2, a meta é vacinar os idosos acima de 90 anos, idosos acima de 80, idosos de 75 a 79, idosos de 65 a 69 e, por fim, os idosos de 60 a 64.

Já na fase 3, a vacinação contra a COVID-19 será voltada para pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e com obesidade. Na fase 4, profissionais da educação e pessoas com deficiência permanente e severa. Na fase 5, profissionais das forças de segurança e na fase 6 serão vacinados os funcionários do sistema privado de liberdade e população privada de liberdade.

As informações sobre o local e data de vacinação serão informadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Vale ressaltar que o cumprimento do plano de vacinação está condicionado à disponibilização de doses da vacina por parte do Governo Federal a Uberaba. Por isso, prioridades dentro dessas fases podem ser feitas.

Além disso, o Plano de Vacinação pode sofrer alterações, de acordo com novas normativas publicadas pelo Ministério da Saúde ou por deliberação do Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

Vacinação de idosos a partir de 87 anos começou nesta sexta (19/2)

Idosos a partir de 87 anos recebem a primeira dose da vacina contra a COVID-19 a partir desta sexta-feira (19/2) em Uberaba. Esta vacinação ocorre no sistema drive-thru, em dois postos de vacinação: Funel e ABCZ, exclusivos para a imunização deste público.

Já a vacinação da 2ª dose para os profissionais de saúde, ainda segundo informações da Secretária de Saúde de Uberaba, será retomada a partir da próxima segunda-feira (22/2).





O restante dos idosos acamados acima dos 90 anos segue sendo imunizado em casa durante esta semana pela equipe da Central de Vacinas e recebendo a primeira dose da vacina. Com relação aos idosos acima de 87 anos que estiverem acamados, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, eles podem ligar nas Unidades Básicas de Saúde para repassar as informações e serem atendidos em casa, de acordo com a disponibilidade das equipes.

Mais de 13 mil doses de vacina contra a COVID-19 foram aplicadas em Uberaba

Segundo o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nessa quinta-feira (18/2), 10.536 moradores do município já receberam a primeira dose da vacina. Em relação à segunda dose, foram 2.488 pessoas imunizadas e, ao todo, foram aplicadas 13.024 doses.

Nas últimas 24 horas, cinco pessoas morreram vítimas da COVID-19 na cidade

Conforme o último boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (17/2), Uberaba registrou nas últimas 24 horas 156 novos casos da doença e cinco óbitos (três homens e duas mulheres; todos acima dos 70 anos), totalizando, desde o início da pandemia, 14.484 casos positivos, sendo que destes 320 pessoas morreram e 12.422 pacientes já se recuperaram.

Com relação à preocupante ocupação dos leitos de UTI/COVID dos hospitais particulares, esta sofreu uma discreta queda nas últimas 24 horas, ou seja, de 94% para 88%. Já os leitos das enfermarias privadas estão com 65% de ocupação. E no que diz respeito à taxa de ocupação dos leitos/COVID da rede pública está em 47% os de UTI e 59% de enfermaria.