Uberaba recebe R$ 3 milhões do Estado e mais 20 leitos de UTI da Fiemg

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, o encontro entre Elisa e Zema foi promovido pelo deputado federal Zé Silva (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A prefeita de Uberaba Elisa Araújo (Solidariedade) se reuniu no Palácio Tiradentes com o governador Romeu Zema (Novo) na tarde desta quinta-feira (18/2) para discutir a situação do Hospital Regional José Alencar. E o governador garantiu o repasse imediato de R$ 3 milhões para a cidade.

Segundo depoimento de Elisa, em vídeo gravado e divulgado em suas redes sociais, o recurso é para abater a dívida do Estado com a instituição e subsidiar o custo da Saúde no município.



Entre 24 de janeiro e 11 de fevereiro o hospital ofereceu tratamento para 18 pacientes que vieram de Manaus, após pedido do Estado (10 receberam alta e oito morreram).

Durante o encontro entre os governantes, a prefeita de Uberaba também pediu a Zema para liberar o credenciamento de mais 20 leitos de UTI/COVID. Nesta sexta-feira (19/2), o Hospital Regional abrirá esses leitos, que foram doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). “Eles irão atender Uberaba e toda a sua região”, garantiu Elisa.

"Aproveitamos a oportunidade para solicitar também o envio de mais vacinas da COVID-19 para que possamos realizar a imunização da população de Uberaba", concluiu a prefeita de Uberaba.

Começa nesta sexta a vacinação dos idosos acima dos 87 anos

Os idosos a partir de 87 anos receberão a primeira dose da vacina contra a COVID-19 a partir desta sexta-feira (19/2). A vacinação ocorrerá entre 8h e 16h, no sistema drive-thru, em dois postos de vacinação: Funel e ABCZ, que serão, exclusivamente, para a imunização deste público. Já a vacinação da 2ª dose para os profissionais de saúde, segundo informações da Secretária de Saúde de Uberaba, será retomada a partir da próxima segunda-feira (22/2).

O restante dos idosos acamados acima dos 90 anos segue sendo imunizado em casa durante esta semana pela equipe da Central de Vacinas e recebendo a primeira dose da vacina. Com relação aos idosos acima de 87 anos que estiverem acamados, ainda de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, eles podem ligar nas Unidades Básicas de Saúde para repassar as informações, para também serem atendidos em casa, de acordo com a disponibilidade das equipes.

Mais de 13 mil doses de vacina contra a COVID-19 já foram aplicadas em Uberaba. Segundo o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (18), 10.536 moradores do município já receberam a primeira dose da vacina. Em relação à segunda dose, foram 2.488 pessoas imunizadas e, ao todo, foram aplicadas 13.024 doses.

Nas últimas 24h, cinco vítimas da COVID

Conforme o último boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (17/2), Uberaba registrou nas últimas 24 horas 156 novos casos da doença e cinco óbitos (três homens e duas mulheres; todos acima dos 70 anos), totalizando, desde o início da pandemia, 14.484 casos positivos, sendo que destes 320 pessoas morreram e 12.422 pacientes já se recuperaram.

Com relação à preocupante ocupação dos leitos de UTI/COVID dos hospitais particulares, esta sofreu uma discreta queda nas últimas 24h, ou seja, de 94% para 88%. Já os leitos das enfermarias privadas estão com 65% de ocupação. E no que diz respeito à taxa de ocupação dos leitos/COVID da rede pública está em 47% os de UTI e 59% de enfermaria.