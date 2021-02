Uberaba muda novo decreto e autoriza abertura de igrejas nos fins de semana

Prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), diz que situação da COVID-19 na cidade não é alarmante, mas sim preocupante (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Dois dias após determinar novo decreto (222/2021) com fechamento de comércios, bares, restaurantes, shoppings, entre outros estabelecimentos, aos sábados e domingos, durante 15 dias, a Prefeitura Municipal de Uberaba alterou o decreto nesta sexta-feira (12/2) e autorizou novamente a realização de atividades religiosas nos finais de semana.

Enquanto isso, depois de sugerirem abertura de seus estabelecimentos de quinta a domingo, com fechamento de segunda a quarta, donos de bares e restaurantes aguardam resposta do secretário municipal de Saúde, Sétimo Bóscolo, que informou que vai levar as demandas dos empresários para análise da prefeita Elisa Araújo e também dos integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19. Até o fechamento desta matéria, o governo municipal ainda não havia se posicionado sobre o assunto, nem mesmo estabelecido um prazo.

De acordo com as alterações do novo decreto, as celebrações de reuniões, missas e cultos realizados em templos religiosos e clínicas e comunidades terapêuticas podem ocorrer de domingo a quarta-feira até as 21h, e aos sábados até o meio-dia, sendo que as atividades estão proibidas às quintas e sextas-feiras.

Ainda conforme o mais novo decreto de enfrentamento ao novo coronavírus, em Uberaba, nestes locais é preciso haver distanciamento mínimo de três metros entre os músicos das celebrações e as pessoas, que estejam sentadas ou em pé. Além disso, a lotação máxima deve ser de 30% da capacidade total do local. A responsabilidade pelo cumprimento das medidas é do líder religioso, sob pena de suspensão das atividades por 15 dias.

Para o presidente do Sindicato dos Proprietários de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores) de Uberaba, Fred Masson, o novo decreto determinou uma espécie de “lockdown velado” para esses setores.

Pelo menos durante 15 dias os bares e restaurantes da cidade podem funcionar somente de segunda a sexta, das 7h às 21h. Já os eventos sociais e corporativos e também as confraternizações familiares estão proibidos.

Segundo o novo decreto, em caso de descumprimento haverá advertência, cassação do alvará, interdição por cinco dias e multa que varia de R$ 293,47 a R$ 5.869,40, sendo que multa pode chegar a R$ 10.300,00 em caso de reincidência.

Ocupação de leitos de UTI/COVID continua em cerca de 90%

Nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da COVID-19, divulgado na noite desta sexta-feira (12/2), Uberaba registrou mais três óbitos (três mulheres, 39, 40 e 51 anos) causados pela doença e 96 novos casos. Desta forma, a cidade totaliza 13.814 pessoas infectadas com 308 óbitos e 12.153 recuperados.

Com relação a ocupação de leitos de UTI/COVID da rede pública e privada está em 66%. Já a ocupação de leitos de enfermaria total rede pública e privada está em 52%.

No que diz respeito aos leitos de UTI para COVID-19 da rede pública, a ocupação está em 49% e da privada em preocupantes 91%. A ocupação de leitos de enfermaria destinados à doença da rede pública está em 52% e a privada em 52%.