Prefeitura de Uberaba antecipa vacinação de idosos acima de 90 anos

A Prefeitura Municipal de Uberaba antecipou a primeira decisão e agora a vacinação contra a COVID-19 nos idosos com mais de 90 anos vai começar neste sábado (12/02). Anteriormente, estava prevista para a próxima semana.

Segundo informações da Secretária de Saúde, a imunização deste público vai acontecer via drive-thru das 8h às 16h em duas localizações da cidade: CEMEA Abadia e no prédio da prefeitura da cidade. Com relação aos idosos acamados, que estão cadastrados nas Unidades de Saúde da Família, receberão a primeira dose de CoronaVac a partir da próxima segunda-feira (15/02). Foram oferecidas 1.790 doses para o grupo.

Além dos idosos, a vacinação dos profissionais da saúde continua neste sábado na ABCZ, das 8h às 16h. Ao todo estão previstas serem distribuídas 760 doses para este grupo.

Ainda segundo a secretária de Saúde de Uberaba, 6.816 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e 1.687 receberam a segunda dose, sendo que até o balanço da última quinta-feira (11/2) 8.503 vacinas foram aplicadas na cidade.

Uberaba recebeu da terceira remessa de vacina que chegou nesta quarta-feira (10/2) 2.550 novas doses da CoronaVac, quantidade que faz parte das 10.800 doses que foram entregues pelo estado para a Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul, que integra a cidade e outros 26 municípios da região. O primeiro lote chegou à regional em 19 de janeiro, e o segundo, 10 dias depois.

As duas primeiras remessas de imunizantes foram destinadas a profissionais da linha de frente do combate à COVID-19 e idosos que vivem em asilos. Já o terceiro lote atenderá aos idosos acima de 90 anos e ao restante dos profissionais de saúde, seguindo decisão técnica do Ministério da Saúde, pautada em estudos que comprovam que a maior taxa de mortalidade das vítimas da COVID-19 é o público dessa faixa etária.