Triângulo Sul piora nos indicadores da COVID e regride para onda amarela

Nenhuma região de Minas se encontra atualmente na onda verde do Minas Consciente (foto: Agência Minas/Divulgação)

Nova classificação anunciada nesta quarta-feira (3/2), após reunião do Comitê Extraordinário COVID-19 do Governo de Minas, regrediu o Triângulo do Sul para a onda amarela, já que a região apresentou piora nos indicadores da doença no início deste ano.

Por outro lado, o município de Araxá, mesmo com uma taxa de ocupação de UTI/COVID de cerca de 90%, vai permanecer na onda verde por mais uma semana. Por outro lado, a prefeitura da cidade tem adotado medidas de restrição como, por exemplo, a suspenção da música ao vivo e a proibição de todos os tipos de festas e eventos.

Já Uberaba e Uberlândia não seguem o Minas Consciente, programa do governo estadual que estabelece diretrizes para flexibilização em meio à pandemia do novo coronavírus após medida tomada, no dia 22 de setembro, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que cassou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que obrigava a adesão dos municípios mineiros ao plano estadual. As duas prefeituras, após a segunda onda da doença, também tem adotado medidas restritivas.

Na onda amarela, por exemplo, segundo a Agência Minas, é permitida a realização de eventos para até 100 pessoas, desde que sejam respeitadas as normas de distanciamento e capacidade do local.

Ainda conforme a Agência Minas, a nova onda, que começa no próximo sábado (06/02), será válida por uma semana.

Mesmo diante de municípios que não aderiram ao Minas Consciente, o governo estadual orientou que todas as 853 prefeituras adotem medidas de combate à COVID-19 para o período de 12 a 17 de fevereiro, quando seria realizado o carnaval em 2021, como, por exemplo, não autorizar, no âmbito de seu território, o fechamento de ruas, praças e congêneres para fins festivos e também não decretar feriado ou ponto facultativo no período.

De acordo com a deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas, as unidades de conservação, balneários, centros de eventos socioculturais, instalações e equipamentos históricos do Estado deverão permanecer fechados para o acesso ao público durante o período carnavalesco.

As recomendações também são válidas para empresas públicas e sociedades de economia mista.

Nenhuma região mineira se encontra atualmente na onda verde do Minas Consciente e até esta quarta-feira (4/2), 664 municípios já haviam aderido ao Minas Consciente, o que representa 78% do estado.

Onda amarela

Nesta fase, segunda a Agência Minas, são contemplados serviços não essenciais. São permitidos:

• Bares (consumo no local)

• Autoescola e cursos de pilotagem

• Salão de beleza e atividades de estética

• Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

• Papelaria, lojas de livros, discos e revistas

• Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem

• Comércio de itens de cama, mesa e banho

• Lojas de móveis e lustres

• Imobiliárias

• Lojas de departamento e duty free

• Lojas de brinquedos

• Academias (com restrições)

• Agência de viagem

• Atividades culturais e parques estaduais

Onda verde

Permite a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio. São eles:





• Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo

• Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos

• Parques, zoológicos e jardins

• Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê

• Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca

• Bares com entretenimento (shows e espetáculos)

• Serviços de colocação de piercings e tatuagens