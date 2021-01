Juiz de Fora reabre o comércio: Veja o decreto com regras na Onda Amarela

Conforme atualização do programa Minas Consciente, a microrregião – Juiz de Fora, Lima Duarte, São João Nepomuceno e Bicas – segue na Onda Amarela no período de 9 de janeiro até o dia 15 janeiro.

A Onda Amarela permite abertura de serviços não essenciais como lojas, bares, academias e clubes, por exemplo.

O novo decreto N.º 14.265, publicado nesta sexta (8/1), ratifica a criação do ‘Fórum em Defesa da Vida’ para coordenação das ações de combate à pandemia de COVID-19 em Juiz de Fora. Além disso, o documento estabelece os horários de funcionamento das atividades na prestação de serviços e no comércio.

- Bares (consumo no local)

- Autoescolas e cursos de pilotagem

- Salões de beleza e atividades de estética

- Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

- Papelarias, lojas de livros, discos e revistas

- Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, artigos de viagem, artigos esportivos e jogos eletrônicos, floriculturas,

- Atividades de assessoria

- Ensino Extracurricular: esportes, idiomas, treinamentos, preparatórios, cursos

- Comércio de itens de cama, mesa e banho

- Lojas de móveis e lustres

- Imobiliárias

- Lojas de departamento e duty free

- Lojas de brinquedos

- Academias (com restrições)

- Agências de viagem

- Atividades esportivas e clubes sociais

- Ensino superior: graduação e pós graduação

Já os setores de educação infantil, ensino fundamental e médio, e de cinema estão proibidos de funcionar presencialmente na Onda Amarela.

O decreto proíbe a realização de eventos, reuniões e atividades, em locais fechados com mais de uma pessoa por 10m quadrados. Já em locais abertos, o limite é de uma pessoa por 4m quadrados, que não estejam autorizadas pelo Plano “Minas Consciente” ou por ato normativo municipal.

Para realizar eventos de grande porte, o interessado deve apresentar requerimento à Prefeitura que demonstre preenchimento dos requisitos exigidos pela lei - incluindo os protocolos para evitar contágios do novo coronavírus.

O Minas Consciente é dividido em três fases; a Onda Verde, que permite a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio; a Onda Amarela, para serviços não essenciais; e a Onda Vermelha, a mais restritiva, quando somente os serviços considerados essenciais são permitidos.

De acordo com o pronunciamento da prefeita Margarida Salomão (PT), a cidade evoluiu de forma positiva no quadro sanitário de enfrentamento à pandemia de COVID-19. Sendo assim, Juiz de Fora está apta para abrir vários segmentos considerados não essenciais.





A chefe do Executivo alerta que, mesmo assim, é preciso tomar todos os cuidados de prevenção, como o uso de máscaras. “É necessário que todos se engajem, que sigam os protocolos para essa repactuação”, alerta.

Para a Secretária de Saúde, Ana Pimentel, a situação ainda é grave, pois a cidade já superou 550 mortes em decorrência da COVID-19. “A gente continua com uma média entre 100 e 115 casos confirmados diários, então, a gente continua com uma curva ascendente de infecção. E a taxa de transmissibilidade está acima de um, neste momento; significa que 100 pessoas contaminadas passam o vírus para outras 103”, explica.

O coordenador executivo e advogado do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora (SHRBSJF), Rogério Barros, relata que o setor acumula prejuízo, principalmente no fim de ano, devido às restrições de funcionamento. “Temos uma previsão de 200 empresas fechadas devido à pandemia, há um endividamento muito grande no setor. Então, a expectativa é grande para essa retomada com a Onda Amarela”, relata.

