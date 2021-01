Juiz de Fora: nomeação de secretária é suspensa após repercussão negativa

Engenheira é citada em ação promovida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (foto: Marcos Alfredo) prefeita de Juiz de Fora, na Zona da Mata, Margarida Salomão (PT) revogou, nesta segunda-feira (4), a nomeação de Patrícia Pereira Veras para o cargo de de Juiz de Fora, na Zona da Mata, Margarida Salomão (PT), nesta segunda-feira (4), ade Patrícia Pereira Veras para o cargo de Secretária de Transporte e Trânsito (Settra). Logo após a publicação da nomeação nos Atos do Governo, no sábado (2), a repercussão nas redes sociais foi negativa, pois o nome de Patrícia aparece em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.





Ainda no domingo (3), várias postagens na internet e grupos de mensagens mostravam uma matéria do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) envolvendo a engenheira. Na postagem, o promotor de Justiça Fernando Krebs Aurvalle propõe ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra ex-secretários de Goiânia (GO).





Conforme a ação, em 2015, durante a gestão dos ex-secretários José Geraldo e Andrey Sales, um contrato com a empresa que administrava fotossensores foi prorrogado por mais duas vezes, fora do prazo legal.



Segundo o promotor, apesar de alertados sobre os problemas via memorandos, reuniões ou relatos informais, os ex-secretários municipais de Trânsito Miguel Tiago, Senivaldo Ramos e Patrícia Veras não fizeram nada para corrigir as falhas da empresa contratada. Para o MPGO, a omissão dos gestores, aliada ao serviço de baixa qualidade prestado, gerou enriquecimento ilícito da empresa e consequente dano ao patrimônio público de Goiânia (GO).





De acordo com o perfil em uma rede social de profissionais, a engenheira Patrícia Veras é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem passagens pelas secretarias de transporte e trânsito das cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo no estado de São Paulo até 2010. Já em Goiânia, Patrícia foi secretária de Trânsito, Transportes e Mobilidade por oito anos.

Nota oficial

Em comunicado à imprensa, a assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora informa que, "a nomeação de Patrícia Veras atendeu a todos os pressupostos da legalidade constitucional da Lei da Ficha Limpa. Entretanto, o propósito de compor uma equipe sobre a qual não pairam dúvidas e nem suscitam controvérsias motivou a referida revogação".





Até o momento desta publicação, a reportagem não conseguiu contato com a engenheira Patrícia Veras.