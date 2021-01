Kalil tem primeiras reuniões com membros de novo mandato na PBH

Kalil terá, nesta segunda, primeiros encontros com membros do segundo mandato (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press)

BHTrans e Câmara de BH

Ano novo, mandato novo, mas com poucas mudanças. Essa é a tendência para o segundo mandato de(PSD) como. Serão poucas alterações no secretariado e no comando das autarquias, e as primeiras reuniões com os membros antigos e novos do segundo mandato começam nesta segunda-feira (04/10), na sede do Executivo, na Região Central da cidade.Mudanças no posto de vice-prefeito e no cargo de secretário de Governo chamam a atenção. Eleito na chapa encabeçada por Kalil nas eleições municipais de 2020,(PSD) assumirá a função de vice. Até o fim do ano passado, Paulo Lamac (Rede) ocupava o cargo. Ele foi reconduzido para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde será consultor.Além disso, Fuad Noman será líder do Comitê de Coordenação de Investimentos (CCI), projeto criado por Kalil para o segundo mandato. A principal atribuição do CCI será coordenar os investimentos feitos pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de maneira direta e indireta. Como chefe do novo comitê, o vice-prefeito poderá criar subcomitês para auxílio no trabalho dessas obras.Já no secretariado,(MDB) será um nome novo em relação ao último mandato. Ele já foi nomeado, na última sexta-feira como secretário de Governo, cargo que estava vago desde outubro de 2018, quando Lamac, que também atuava nessa função, foi demitido do posto. A partir de então, todas as atribuições dessa pasta estavam sendo tratadas pela Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social, chefiada por Adriana Branco, nome forte na gestão Kalil desde o primeiro mandato, de 2017 a 2020.Ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Adalclever atuou como coordenador de campanha nas eleições municipais do ano passado, quando Kalil foi reeleito em primeiro turno com 63,5% dos votos válidos.O secretariado de Kalil deve sofrer pequenas alterações, como a extinção de pastas, mas grande parte da estrutura será mantida. Após as primeiras reuniões do novo mandato, o anúncio da equipe deve ser feito. “Já convidei minha equipe a continuar porque não fiz nada sozinho", disse o prefeito, no ano passado. Ao todo, 16 secretarias compõem a Prefeitura de BH.Outra mudança será no comando da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans). Apesar de ainda não ter sido nomeado, Diego Oscar Borges Prosdocimi foi eleito pelo conselho de administração da autarquia e será o novo presidente. Diego substituirá Célio Bouzada no cargo, que era o presidente desde 2016. O novo chefe tem no currículo a participação no Governo de Minas, durante a atual gestão, de Romeu Zema (Novo), como subsecretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. Ele também já participou da Prefeitura de BH, como coordenador do Programa da Diretoria de Negócios da PBH Ativos.Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a tendência é de que o vereador reeleito Léo Burguês (PSL) siga como líder de governo, mas ainda falta confirmação. Na última sexta, durante a posse de parlamentares, prefeito e vice-prefeito, Burguês deu sequência à função, atuando e falando como homem de confiança de Kalil na Casa. “O prefeito Kalil é uma continuidade aprovada em primeiro turno pela esmagadora maioria da cidade de Belo Horizonte. A cidade quer a continuidade do prefeito Alexandre Kalil, e nós daremos apoio à prefeitura, encabeçada pelo prefeito e pelo vice-prefeito Fuad”, afirmou Burguês.