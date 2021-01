Kalil: BH é 'cidade de LGBTS, cristãos, evangélicos, negros e imigrantes'

Em breve fala, prefeito mencionou diversidade e projetou próximo mandato. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Prefeito projeta ‘grande trabalho’

Ao tomar posse para o segundo mandato como prefeito de, Alexandre(PSD), garantiu que vai trabalhar em prol da diversidade na capital mineira. Nesta sexta-feira (01/01), ele disse que o município é “plural”.“Estaé plural, de todos. É uma cidade de LGBTs, de cristãos, de evangélicos, negros e imigrantes. E assim continuará sendo no segundo mandato”, afirmou ele, que participou remotamente da cerimônia, ocorrida na Câmara Municipal, em virtude da pandemia do novo coronavírus.O novo vice-prefeito, Fuad Noman (PSD), também foi empossado. Durante o breve discurso que fez, Kalil enalteceu o papel dos vereadores e pregou união. “Estamos no mesmo barco. Estamos na mesma canoa. Sairemos de um jeito melhor ou pior lá na frente. Peço a compreensão de todos. Somos humanos. Erramos. Mas, graças a Deus, passamos quatro anos no Executivo sem um escândalo, brigas e nenhum tipo de racismo e ódio”, dando a entender que falava daO discurso foi feito após Kalil e Fuad lerem e assinarem, individualmente, os juramentos de posse.Ainda durante a solenidade, ovislumbrou os desafios do mandato, que se encerra no fim de 2024. “Temos — e teremos — divergências, mas quero deixar claro que todos os que me conhecem sabem que não sou de demagogia e de falar mentiras. Não gosto de falar mentiras. A verdade vai continuar prevalecendo na prefeitura de Belo Horizonte. O que poderá ser feito, será feito. Há um grande trabalho pela frente”, completou.Os 41 vereadores eleitos para a legislatura que se inicia nesta sexta também assumiram oficialmente os cargos . A cerimônia foi encerrada por volta das 15h.