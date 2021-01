Vereadores eleitos tomam posse na Câmara de BH

Parlamentares referendaram juramento feito por Duda Salabert (PDT), vereadora mais votada da história da cidade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Da tribuna, Duda Salabert leu termo de posse (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Vereadores de BH a partir de 2021:

Os 41de Belo Horizonte eleitos nas eleições municipais de 2020 foram empossados em cerimônia semipresencial na tarde desta sexta-feira (01/01), naMunicipal. São 24 caras novas em relação à legislatura passada, a maior renovação do Legislativo belo-horizontino em, no mínimo, três pleitos.A reunião foi restrita e semipresencial devido à pandemia do novo coronavírus , que ainda vitima pessoas eme em toda Minas Gerais. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgados nesta sexta-feira, 546.884 pessoas se infectaram com a COVID-19 em solo mineiro, com 12.001 mortes, sendo 99 delas registradas no último intervalo de 24 horas.Apesar disso, todos os vereadores estiveram presentes. O prefeito reeleito Alexandre Kalil (PSD) e o vice-prefeito eleito Fuad Noman (PSD), por outro lado, participam do evento de forma remota. Após a posse, os parlamentares votam a composição da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022. São seis cargos em disputa: presidente, primeiro e segundo vices, secretário-geral, primeiro e segundo secretários.Os vereadores empossados podem exercer a função até o fim de 2024, ano da próxima eleição municipal. Cada parlamentar receberá um salário de R$ 18,4 mil, mesmo valor da legislatura passada.Escolhida por mais de 37 mil cidadãos, a campeã de votos(PDT) foi à tribuna do plenário do Parlamento para ler o compromisso de posse. Depois, os outros 40 vereadores referendaram o juramento e assinaram, individualmente, o documento. Durante a cerimônia, alguns eleitos aproveitaram para mencionar bandeiras que pretendem defender. Cada eleito foi autorizado a levar dois convidados.Os pessedistas, correligionários de Kalil, são seis, e formam a maior bancada. O PP, que também é base aliada ao governo, terá quatro representantes. A primeira reunião plenária da legislatura ocorre em 1 de fevereiro.*Professora Duda Salabert (PDT) - 37.613 votos*Nikolas Ferreira (PRTB) - 29.388 votos*Professora Marli (PP) - 14.496 votosGabriel Azevedo (Patriota) - 13.088 votosÁlvaro Damião (Democratas) - 12.742 votos*Marcela Trópia (Novo) - 10.741 votosFernando Luiz (PSD) - 10.620 votosIrlan Melo (PSD) - 8.902 votos*Walter Tosta (PL) - 8.072 votosJuninho Los Hermanos (Avante) - 7.810 votos*Iza Lourença (Psol) - 7.771 votosJorge Santos (Republicanos) - 7.691 votosHelinho da Farmácia (PSD) - 7.554 votosBella Gonçalves (Psol) - 6.954 votosNely Aquino (Podemos) - 6.788 votos*Cláudio do Mundo Novo (PSD) - 6.268 votosLéo Burguês (PSL) - 6.190 votos*Rogério Alkimim (PMN) - 6.061 votos*Fernanda Pereira Altoé (Novo) - 6.049 votosBim da Ambulância (PSD) - 6.022 votos*Macaé Evaristo (PT) - 5.985 votos

Ramon Bibiano da Casa de Apoio (PSD) - 5.947 votos

*Flávia Borja (Avante) - 5.887 votos

*Braulio Lara (Novo) - 5.776 votos

*Dr. Célio Fróis (Cidadania) - 5.775 votos

Professor Juliano Lopes (PTC) - 5.197 votos

**Bruno Miranda (PDT) - 5.178 votos

Reinaldo Gomes Preto do Sacolão (MDB) - 5.125 votos

Wesley Autoescola (Pros) - 4.958 votos

*Professor Claudiney Dulim (Avante) - 4.879 votos

*Sônia Lansky da Coletiva (PT) - 4.793 votos

Marilda Portela (Cidadania) - 4.425 votos

*Ciro Pereira (PTB) - 4.340 votos

*Miltinho CGE (PDT) - 4.176 votos

Henrique Braga (PSDB) - 4.045 votos

*Rubão (PP) - 3.788 votos

*Wanderley Porto (Patriota) - 3.767 votos

*Wilsinho da Tabu (PP) - 3.734 votos

*Gilson Guimarães (Rede) - 3.593 votos

*Marcos Crispim (PSC) - 3.355 votos

*José Ferreira Projeto Ajudai (PP) - 3.111 votos



*vereadores novatos

**retorna à Câmara após quatro anos de hiato