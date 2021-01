Minas Gerais ultrapassa as 12 mil mortes por COVID-19

(foto: REPRODUÇÃO/SES/MG)

Minas Gerais ultrapassou as 12 mil mortes provocadas pela COVID-19, conforme dados divulgados na manhã desta sexta-feira (01/01) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).





Em 24 horas

Foram registrados no estado 12.001 mortes com causa atribuída no atestado de óbito às complicações provocadas pela infecção do, que já contaminou desde o início da pandemia no estado, em março do ano passado, 546.884 pessoas em Minas. Desse total, 40.605 estão em recuperação e/ou sendo monitorados pela assistência médico hospitalar do estado.Também de acordo com boletim da SES, foram confirmados, nas últimas 24 horas, mais 3.975 novos casos de contaminados pelo novo coronavírus. Nesse período, também foram confirmadas oficialmente a morte de 99 pessoas no estado por causa das complicações geradas pela COVID-19.