COVID-19 em BH: ano termina com os três indicadores-chave em alta

Belo Horizonte termina o ano com os três indicadores-chave apresentando aumento (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) o ano termina com os três indicadores-chave para tomadas de decisão em alta: ocupação de leitos de terapia intensiva, unidades de enfermaria e taxa de transmissão. O último boletim epidemiológico de 2020 da COVID-19 divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta quinta-feira (31/12), não apresentou boas notícias à população.









Desde o último dia 18, a prefeitura da capital mineira passou a contabilizar apenas as vagas reservadas para pacientes com COVID-19. Antes, unidades que haviam sido desmobilizadas para atender pessoas com outras doenças também eram levadas em conta no boletim.





Outro indicador que terminou em alta foi a taxa de transmissão, também conhecida como Rt. O número foi de 0,96 para 0,97. Apesar do leve aumento, o índice ainda está no nível verde, que é quando fica abaixo de 1.