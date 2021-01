Kalil toma posse e inicia segundo mandato como prefeito de BH

Kalil tem mandato como prefeito de BH até o fim de 2024 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), foi oficialmente reconduzido ao cargo nesta sexta-feira (01/01), em cerimônia dena Câmara Municipal. Ele e seu vice,— também do PSD — participaram remotamente da solenidade.





O chefe do Executivo municipal foi reeleito com 63,36% dos votos válidos, no primeiro turno da eleição do ano passado. Ele vai dirigir a capital mineira até o fim de 2023.

Conheça Alexandre Kalil, prefeito reeleito de BH:

Aos 61 anos, Kalil é empresário e ex-dirigente do Atlético. Em 2016, quando foi eleito prefeito de BH, disputou sua primeira eleição. À época, concorreu pelo extinto PHS. Permaneceu parte do mandato sem partido, mas se filiou ao PSD. Embora tenha feito carreira na construção civil, abandonou a graduação em engenharia para cuidar da Erkal, empreiteira criada pelo pai, Elias Kalil, e pelo tio. A empresa é especializada em infraestrutura industrial, urbana e rodoviária.



O chefe do Executivo belo-horizontino chegou ao Atlético na década de 1980. Primeiro, comandou o departamento de vôlei. Entre fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, ganhou protagonismo no futebol. Em parte desse período, dirigiu o Conselho Deliberativo do Galo. Em 2008, foi eleito presidente administrativo. Sob a sua batuta, o alvinegro venceu títulos importantes, como a Taça Libertadores, em 2013, e a Copa do Brasil, no ano seguinte. Na mesma temporada da conquista continental, a equipe foi ao Marrocos disputar o Mundial de Clubes.



Com Kalil, o Galo atraiu atenção de todo o globo em virtude da contratação do craque Ronaldinho Gaúcho, por duas vezes escolhido o melhor jogador do planeta. Na política, Kalil chegou a anunciar candidatura a deputado federal, em 2014, pelo PSB, mas acabou desistindo. Dois anos depois, concretizou os planos de ingressar na vida pública. Chegou à prefeitura pela primeira vez após derrotar João Leite, do PSDB.



Na prefeitura, o descendente de turcos se notabilizou por declarações fortes, como nas diversas vezes em que chamou a saúde pública da cidade de “melhor porcaria do brasil”. No ano passado, ganhou protagonismo ao seguir as diretrizes da ciência no enfrentamento ao novo coronavírus.

Conheça Fuad Noman, novo vice-prefeito de BH:

Economista, Fuad Jorge Noman Filho tem 73 anos. Em maio de 2020, deixou a secretaria Municipal de Fazenda para comandar o diretório municipal do PSD, que se preparava para buscar a reeleição de Kalil. A eleição de novembro foi a primeira disputada por ele. Fuad estava na Fazenda municipal desde o início do primeiro mandato do prefeito.Ele foi, também, secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. Atuou, ainda, como chefe da Fazenda estadual e presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig).