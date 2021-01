Kalil cria Comitê de Coordenação de Investimentos; Fuad Noman será líder

O vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, vai comandar comitê de investimentos de Kalil (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 07/12/2018)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) decretou nesta sexta (1º/1) a criação do Comitê de Coordenação de Investimentos (CCI). O grupo de trabalho terá como líder o vice-prefeito Fuad Noman.

De acordo com o Diário Oficial do Município, por meio do decreto 17.520, Fuad Noman poderá criar subcomitês para

O CCI terá como atribuição, como o próprio nome diz, de coordenar os investimentos feitos pela administração municipal de maneira direta ou indireta.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no fim de novembro, Kalil afirmou que tinha como ideia a criação de uma “supersecretaria de Obras” em seu segundo mandato.

A criação de novas pastas, contudo, é vetada pela Lei Complementar 173, que proíbe a formulação de autarquias durante a pandemia do novo coronavírus. Por isso, a solução foi criar o comitê.

“O projeto é criar uma supersecretaria que vai olhar o transporte público de Belo Horizonte, junto com as grandes obras. Captamos recursos e vamos fazer grandes obras. (A pasta) vai ser chefiada pelo vice-prefeito. Estamos começando um desenho para a vice-prefeitura comandar esse tipo de coisa”, afirmou.

Grandes obras

Entre as grandes obras conduzidas pela prefeitura no momento estão as intervenções contra as enchentes em Venda Nova. O Executivo municipal e empresas privadas conduzem melhorias para ampliar a drenagem dos córregos Vilarinho e Nado.

No Ribeirão Arrudas, serão mais R$ 28,9 milhões vindos de Brasília. A ideia é construir a Bacia das Indústrias, para mitigar os efeitos das enxurradas, sobretudo nas cercanias da Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste.

Obras, ainda, na Cristiano Machado, por onde passa o Ribeirão do Onça. Os R$ 44,7 milhões utilizados vêm do Fundo Municipal de Saneamento e do Ministério das Cidades.

Mananciais do Barreiro, como os córregos Bonsucesso, Jatobá e Olaria, também passam por otimizações milionárias.

Para Olaria e Jatobá, foram destinados R$ 18 milhões. As três etapas de melhorias no Bonsucesso somam R$ 22 milhões do PAC e R$ 10 milhões do Fundo de Saneamento.