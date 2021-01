Ex-presidente da ALMG, Adalclever Lopes será secretário de Governo em BH

Adalclever é tido como um político de boa articulação nos bastidores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A/Press)

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Adalclever Lopes (MDB), deve ser o secretário de Governo do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). A nomeação consta na edição desta sexta-feira (01/01) do Diário Oficial do Município.





Na secretaria de Governo, Adalclever deve atuar auxiliando a articulação com a Câmara Municipal, além de cuidar de temáticas como Relações Institucionais e assuntos internos da prefeitura. O secretariado de Kalil deve sofrer pequenas alterações, como a extinção de pastas, mas grande parte da estrutura será mantida.



Em 2018, Adalclever resolveu não tentar novo mandato como deputado estadual. Ele saiu candidato ao governo e terminou em quarto lugar.





Presidente do Parlamento Mineiro entre 2015 e 2018, Adalclever é tido como um político de boa articulação nos bastidores. Em parte do ano retrasado, ocupou a secretaria de Relações Institucionais do governo Kalil.









“É uma pessoa que tem trânsito invejável em todos os setores da nossa sociedade, com mandato parlamentar impecável. Então, ele vem agregar, e muito, a parte política do prefeito Kalil", disse.