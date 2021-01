Nely Aquino vence Duda Salabert e é reeleita presidente da Câmara de BH

Nely Aquino foi reconduzida à presidência do Parlamento de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press)

A vereadora Nely Aquino (Podemos) foi reeleitada Câmara Municipal de Belo Horizonte . Em votação na tarde desta sexta-feira (01/01), após a cerimônia de posse dos parlamentares para a legislatura 2021-2024, a veterana venceu a estreante Duda Salabert (PDT) por 34 votos a sete. A eleição ocorreu no plenário do Parlamento da capital.Com a vitória,permanece como presidente da Câmara até o fim de 2022, quando novas eleições para definição de outra composição Mesa Diretora serão promovidas . Nely está no segundo mandato como vereadora. Desde 2019, preside o Legislativo. No ano passado, ela foi escolhida por 6.788 cidadãos.A Mesa tem, ainda, outros cinco cargos. Henrique Braga (PSDB) será o vice-presidente; Reinaldo Gomes (MDB), o segundo vice. Cláudio do Mundo Novo (PSD) foi eleito secretário-geral. Professor Juliano Lopes (PTC) e Wilsinho da Tabu (PP) acabaram escolhidos, respectivamente, como primeiro e segundo secretários.

Nely assumiu a presidência em 2019. Com ela no comando, o Parlamento cassou Cláudio Duarte e Wellington Magalhães, acusados de desvios de verbas públicas. Após a vitória, ela vislumbrou exercer um mandato sem a necessidade de se preocupar com problemas acarretados por colegas. O foco da parlamentar é a cidade.



“Construímos diálogo. Fizemos o melhor para a instituição e para os vereadores. Acredito que foi essa construção que levou à eleição com 34 votos. Vamos ter a oportunidade de, realmente, cuidar da cidade. Evidente que a gestão administrativa da Casa é muito cara a todos nós, mas fomos eleitos para cuidar dos belo-horizontinos, da cidade”, disse.

Apoios a Duda e Nely



Parlamentares alinhados ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) formaram o bloco que sustentou a candidatura de Nely. O grupo foi composto, também, por vereadores tidos como independentes.

Campeã de votos no pleito de novembro — 37.613 — Duda foi lançada como candidata do campo progressista. Ela teve o suporte do bloco Mulheres de Luta, formado pelas representantes de PT e Psol. Os outros dois vereadores do PDT votaram na colega de partido.

"Lançamos nossa candidatura para demarcar nossa posição e chancelar o que a sociedade quer: colocar a educação no protagonismo das políticas públicas", afirmou Duda.



A primeira reunião plenária da legislatura está agendada para o dia 1 de fevereiro.





Após vitória, Nely posou para foto com os companheiros de chapa (foto: Matheus Muratori/EM/D. A. Press)

Votos para Nely Aquino - 34

Álvaro Damião (Dem) Bim da Ambulância (PSD) Bráulio Lara (Novo) Ciro Pereira (PTB) Cláudio do Mundo Novo (PSD) Dr. Celio Fróis (Cidadania) Fernanda Pereira Altoé (Novo) Fernando Luiz (PSD) Flávia Borja (Avante) Gabriel Azevedo (Patriota) Gilson Guimarães (Rede) Helinho da Farmácia (PSD) Henrique Braga (PSDB) Irlan Melo (PSD) Jorge Santos (Republicanos) José Ferreira Projeto Ajudai (PP) Juninho Los Hermanos (Avante) Léo Burguês (PSL) Marcela Trópia (Novo) Marcos Crispim (PSC) Marilda Portela (Cidadania) Nely Aquino (Podemos) Nikolas Ferreira (PRTB) Professor Claudiney Dulim (Avante) Professor Juliano Lopes (PTC) Professora Marli (PP) Ramon Bibiano da Casa de Apoio (PSD) Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB) Rogerio Alkimim (PMN) Rubão (PP) Walter Tosta (PL) Wanderley Porto (Patriota) Wesley Autoescola (Pros) Wilsinho da Tabu (PP)

Votos para Duda Salabert - 7