COVID-19: comerciantes de BH se preparam para fechar as lojas

Comerciantes e consumidores começam a planejar novo período de baixa nas vendas no Centro da cidade (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Os índices

começam a planejar novo período de baixa nasno Centro da Belo Horizonte, após anúncio do novo fechamento do comércio não essencial. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, justificou nessa quarta-feira (6/1) que a decisão de fechar o comércio, a partir da próxima segunda-feira (11/1), reflete o avanço dos indicadores da-19 na capital.Belo Horizonte registrou 65.848 casos confirmados de COVID-19, além de 1.915provocadas pela doença. Outros 108 mortes estão sob investigação.Wesley Johson é proprietário de lojae precisará demitir os funcionários que contratou no mês passado. "O comércio estava voltando a esquentar. Agora, infelizmente, essas pessoas vão ficar a ver navios. Elas não recebem mais auxilio e, caso recebam, será pouco. Complicado para essas famílias", disse.O comerciante ainda disse que a loja está ameaçada e pode fechar definitivamente. "Vamos abaixar o valor dos produtos em 30%, tentar vender on-line e trabalhar com portas fechadas. O aluguel é caro e não sei como vamos conseguir manter. Venda on-line não supre as nossas necessidades, corresponde apenas a 10% do faturamento", lamentou.Dievereson Junior é comerciante há 20 anos e é contra a nova medida, pois depende das vendas para o sustento da família. "É o pão que levamos para casa. O comércio fechado vai prejudicar muitas pessoas. Tem que ficar aberto, ter uma medida mais restritiva. Fechar é só em último caso. Fechar a economia mata muita gente de fome", disse.

O novo decreto será publicado pela prefeitura nesta sexta-feira (8/1) , determinando o funcionamento apenas das atividades essenciais, na tentativa de controlar a transmissão do coronavírus.



A taxa de ocupação de leitos está num patamar extremamente preocupante, de acordo com o prefeito. A nova atualização do indicador mostra que o índice é de 86,1% de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs), a maior desde o início da pandemia.



Foi recorde de demanda por esses equipamentos pelo terceiro dia nesta semana, com o índice no nível vermelho, quando 70% ou mais das vagas estão comprometidas. “Eu vim aqui hoje para falar para a população de Belo Horizonte que nós chegamos no limite da COVID-19. Nós avisamos, nós tentamos avisar”, disse Kalil, ao anunciar o lockdown.



A decisão foi anunciada após reunião do prefeito com auxiliares. O chamado fator RT, que retrata a velocidade de disseminação da doença, saiu de 1,06 para 1,07 e se mantém na zona de alerta, entre 1 e 1,2 ponto. Kalil disse que avisou sobre a decisão ontem por questão de respeito aos comerciantes. “Estou avisando hoje porque o comerciante tem que se preparar”, observaou. Ele destacaou que foram abertas 46 unidades de terapia intensiva na cidade com mudanças de médicos, enfermeiros, fisiologistas, e fisioterapeutas. (Com informações de Matheus Adler)

