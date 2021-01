Minas registra mais 7.250 casos e 155 mortes por COVID-19 em 24 horas

Números da pandemia no estado seguem em níveis preocupantes (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Comércio fechado em BH

Os números daseguem em alta em Minas Gerais. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, foram mais 7.250 novos casos e 155 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas.Com isso, o estado chega a 571.657 ocorrências de COVID-19 econfirmados.Todos os 853 municípios mineiros registram casos da doença e já houve mortes em 713 cidades do estado.A média de idade das pessoas contaminadas é de 42 anos. De acordo com o boletim, 80% das vítimas fatais da doença (9.914 pessoas) tinham mais de 60 anos.Negros (soma de pretos e pardos) são maioria entre os mortos pela COVID-19: 52%. Outros 41% eram brancos. Até o momento, a doença foi mais letal entre os homens: 57% dos mortos eram do sexo masculino, contra 43% de pessoas do sexo feminino.O aumento da quantidade de casos levou a Prefeitura de Belo Horizonte a decidir fechar novamente o comércio da capital.Em pronunciamento nessa quarta-feira, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou que as atividades comerciais não essenciais voltam a ficar suspensas a partir do dia 11 de janeiro (próxima segunda)