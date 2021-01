Contagem envia ofício para adquirir 1 milhão de doses da Coronavac

Contagem pretende adquirir 1 milhão de doses da Coronavac (foto: Divulgação/Governo de São Paulo)









Contagem é o terceiro município da Grande BH a negociar as doses da Coronavac. Em 9 de dezembro, Belo Horizonte anunciou um acordo com o Instituto Butantan para garantir a imunização dos moradores da capital assim que o imunizante for aprovado. As doses são um “plano B”, uma vez que a ideia principal é seguir as diretrizes do Ministério da Saúde.





Outro município que abriu conversas com o Butantan para adquirir as doses da Sinovac foi Betim. O prefeito Vittorio Medioli (PSD) definiu que a cidade receberá 10 mil doses contra o coronavírus, que serão direcionados para imunizar profissionais de saúde. Também foi enviado um ofício com interesse em mais 200 mil unidades da Coronavac.





Veja, na íntegra, o ofício enviado por Contagem





Senhor Diretor-Geral,





Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para, na qualidade de Prefeita do Município de Contagem, manifestar interesse em adquirir, em uma primeira etapa, 1 (um) milhão de doses da vacina Coronavac produzida por esse Instituto em parceria com a Sinovac Biotech.





A presente manifestação visa a celebração de Protocolo entre a Administração municipal e essa Instituição para fornecimento da referida vacina de forma tempestiva, com a disponibilização da quantidade solicitada a partir de janeiro de 2021 ou assim que o Instituto iniciar a disponibilização, sem prejuízo de aquisições adicionais em complementação às doses solicitadas.





Com a efetivação do acordo pretende-se iniciar programa de imunização da população local que se enquadra no grupo de risco e profissionais da saúde.





Certa da importância em fortalecer a indústria pública nacional e o Sistema Único de Saúde, aguardo breve análise dessa Diretoria.





Com protestos de estima e consideração,





Marília Aparecida Campos

Contagem, na Grande BH, formalizou, nessa terça-feira (06/01), afabricada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, da China. O ofício, assinado pela prefeita Marília Campos (PT), foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).