COVID-19: Inhotim vai fechar a partir desta quinta-feira

O museu permaneceu aberto por dois meses. Foram oito meses de portas fechadas desde o início da pandemia (foto: Reprodução/Instituto Inhotim)

A partir desta quinta-feira (07/01), o Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, fechará as portas novamente. O fechamento do museu a céu aberto está previsto até o dia 17 de janeiro. A decisão foi tomada após o recuo das atividades na cidade para conter o avanço do novo coronavírus.





O Inhotim informou que “segue as orientações dos órgãos de saúde e que decidiu suspender temporariamente as atividades após a prefeitura de Brumadinho decretar lockdown parcial”. Disse ainda que a data prevista para a reabertura depende do controle da pandemia na cidade e que se o decreto municipal que proíbe o funcionamento ainda estiver em vigor no dia 17, o museu continuará fechado.





Os ingressos para visitação já podem ser comprados através do site

proíbe a abertura de escolas, espaços culturais e parques e praças com áreas de recreação. Ainda suspendeu o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes, incluindo o comércio de bebidas alcóolicas. O decreto publicado pela pela prefeitura de Brumadinho , nessa segunda-feira (04/01), também. Ainda suspendeu o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes, incluindo o comércio de bebidas alcóolicas.





Nas últimas semanas, Brumadinho registrou números expressivos de casos confirmados de COVID-19, o que obrigou o município a tomar medidas mais duras para tentar frear o índice alto de contaminação. A cidade está na fase vermelha, a mais restrita do Minas Consciente.

Desde o início da pandemia, o museu só abriu durante dois meses. Foram oito meses de portas fechadas e de muitas dificuldades. O Inhotim já demitiu cerca de 84 pessoas de lá para cá e diversas ações foram realizadas para conter os gastos.





Diante do novo fechamento, o Instituto terá de enfrentar mais uma crise. Se as expectativas estavam altas para este mês, período de férias onde muitas pessoas passam por lá, agora o clima é de preocupação.





Vale ressaltar que há muito tempo o museu vem sofrendo com as consequências de diversas situações. Antes da pandemia ganhar forma e obrigar o fechamento do espaço, o Inhotim já estava afetado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Desde o desastre, o turismo nunca mais foi o mesmo e o museu teve que “reconquistar” os visitantes.