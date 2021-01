COVID-19: BH bate recorde de ocupação de leitos de UTI pelo 3º dia seguido

Belo Horizonte está com quase 90% das vagas de UTI preenchidas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) cupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19, que se aproxima da casa dos 90%. O índice alarmante, divulgado nesta quarta-feira (06/01), foi levado em conta pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) para Belo Horizonte, pelo terceiro dia seguido, bateu um triste recorde: o de o. O índice alarmante, divulgado nesta quarta-feira (06/01), foi levado em conta pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) para anunciar o fechamento do comércio não essencial a partir da próxima segunda-feira (11/01).





De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), houve mais um aumento na ocupação de leitos de terapia intensiva na capital mineira. Nessa terça-feira (05/01), estava em 83,5%, índice que saltou para 86,1% nesta quarta. O indicador é o único dos três do informe que está no alerta vermelho, quando a demanda é superior a 70%.









“Houve uma importação da doença surpreendente, porque temos casos, hoje, em hospitais particulares de BH de uma família inteira e famílias inteiras, que passaram o Natal juntos, infectados e internados”, afirmou.





Por outro lado, a ocupação de leitos de enfermaria teve uma leve queda nas últimas 24 horas. O índice foi de 67,3% para 63,9%. Nessa terça-feira, o número estava próximo do alerta vermelho, que, assim como para vagas de UTI, é considerado quando as vagas ultrapassam 70% de demanda. Atualmente, o indicador está no amarelo, que é quando o número fica entre 50% e 69%.





A taxa de transmissão, também conhecida como Rt, foi de 1,07 para 1,06. Apesar da queda, o indicador também está no alerta amarelo, uma vez que o verde, também chamado de fase de controle, é considerado quando o número está abaixo de 1.