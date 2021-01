COVID-19: Viçosa avança para onda amarela, mas estende calamidade até junho

A ocupação dos leitos UTI disponíveis na cidade está em 71% (foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de, na Zona da Mata, publicou dois novos, nessa terça-feira (5/1), avançando a cidade da onda vermelha para ado programa Minas Consciente, menos restritiva, e prorrogando o prazo de vigência do estado de calamidade pública até junho. Os documentos foram os primeiros assinados pelo prefeito recém-empossado, Raimundo Nonato (PSD).

Na última semana, o governador Romeu Zema publicou um decreto prorrogando por seis meses o estado de calamidade pública no estado em decorrência do crescimento dos casos de contaminação pela COVID-19.

A prefeitura de Viçosa resolveu seguir os passos do governo estadual. “O município de Viçosa, enquanto integrante do território de MG, encontra-se em situação semelhante à enfrentada pelo ente estadual, notadamente no que diz respeito a continuar desenvolvendo ações de enfrentamento à pandemia", explica o Decreto 5.607/2021.

Na onda vermelha desde 10 de dezembro, a cidade deixa de seguir a recomendação para a macrorregião, que atualmente está enquadrada na onda mais restritiva. De acordo com o documento, uma das justificativas para a mudança foi a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com base nos últimos dados epidemiológicos.

Além disso, o decreto afirma que o funcionamento do comércio no final do ano não provocou aumento significativo no cenário da cidade quanto a infecções pelo novo coronavírus. “Dados apresentados pelo Setor de Vigilância Epidemiológica informam queda do número de infectados pela COVID-19 e de leitos clínicos e UTI ocupados.”

Na onda amarela é autorizada a abertura de serviços não essenciais como bares; autoescolas; atividades de estética; comércio de eletrodomésticos e eletrônicos; papelarias, lojas de livros, discos e revistas; lojas de roupas e artigos em geral; comércio de cama, mesa e banho; lojas de móveis; imobiliárias; lojas de departamento; academias (com restrições); agências de viagem e clubes.

De acordo com as últimas informações da SMS, 71% dos leitos UTI e 28% dos leitos clínicos estão ocupados no município. Nos hospitais, são 25 leitos clínicos disponíveis e sete ocupados por quatro pacientes positivos de Viçosa e três de outras cidades. Em relação aos leitos de UTI, são seis disponíveis e cinco ocupados, sendo um morador de Viçosa e quatro de outros municípios.

O município contabiliza 1.692 casos de pessoas infectadas. São 137 casos ativos, 1.545 pacientes curados e 10 óbitos. A média móvel é de 17,42 casos por dia, considerando os últimos 7 dias. Há duas semanas, a média registrada era de 28,7 casos.

