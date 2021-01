Apesar de seguir na Onda Amarela, Araguari restringe horários do comércio

A microrregião Uberlândia/Araguari regrediu para a Onda Vermelha (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) Minas Consciente, o Município de Araguari, no Triângulo Mineiro, vai restringir o funcionamento do comércio e de bares a partir deste sábado (23/01). A decisão veio depois que a microrregião Uberlâdia/Aragari regrediu para a Onda Vermelha do plano de combate à COVID-19 do Governo de Minas Gerais. Apesar de seguir na Onda Amarela do, o Município de, no Triângulo Mineiro, vaio funcionamento doe dea partir deste sábado (23/01). A decisão veio depois que aUberlâdia/Aragaripara ado plano de combate àdo Governo de Minas Gerais.





16:00 - 20/01/2021 Prefeitura de Araguari passa por sanitização por suspeitas de COVID-19 prestadores de serviços vão funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h ao meio dia e não mais até as 18h. Depois de meio dia, sábados, domingos e feriados funcionam apenas serviços essenciais como supermercados, padarias, postos de combustíveis e farmácias. Bancos e casas lotéricas não têm alteração de horário porque seguem uma legislação própria e já enquadrada no Programa do Governo.



Em relação aos bares e restaurantes, pelo decreto municipal, os estabelecimentos poderão abrir apenas durante a semana, de 10h às 23h, com, no máximo, 20 mesas e apenas duas pessoas em cada uma deles. Antes era possível se sentarem até seis pessoas. Festas e grandes eventos continuam impedidos de acontecer. As novas regras foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Município.





De acordo com comunicado, o prefeito Renato Carvalho (Republicanos) afirmou que essas decisões foram tomadas de acordo com a realidade da cidade, que está com 100% de ocupação dos leitos de UTI e, pelo boletim da vigilância epidemiológica da última quinta-feira (22/01), com mais dois óbitos suspeitos e outro confirmado por COVID-19.



“Optamos pela onda amarela, mas sem afrouxar as medidas de segurança. Todos estamos sentindo o resultado de mais essa curva acentuada da doença e, é fato, que todos estamos tendo algum tipo de prejuízo. Não queríamos restringir tanto, mas vamos tentar minimizar os impactos para o comércio e população. Ainda cobro mais apoio da comunidade. Tem muita gente andando sem uso de máscara, por exemplo, e isso é grave”, ressaltou.





Fiscalização



A administração do Município prometeu aumentar de 10 para 22 agentes para monitoramento das regras e colocou mais dois veículos a disposição dos agentes, que agora têm três deles. O local que descumprir a determinação poderá ser multado, fechado por até oito dias e perder o alvará por reincidência. A polícia militar vai colaborar com a fiscalização na cidade, inclusive à noite e fins de semana.