COVID-19: com leitos de UTI ocupados, Araguari tem que transferir pacientes

Além da UTI cheia, 84% do leitos de enfermaria são usados (foto: Prefeitura de Araguari/Divulgação) ocupação total dos 20 leitos de UTI disponíveis em Araguari, no Triângulo Mineiro, o atendimento só pode ser mantido com encaminhamento de pacientes. A secretaria de Saúde teme que a microrregião do Minas Consciente a qual a cidade pertence passe para Onda Vermelha, mesmo com início da vacinação. Com adisponíveis em, no Triângulo Mineiro, o atendimento só pode ser mantido com. A secretaria de Saúde teme que a microrregião doa qual a cidade pertence passe para, mesmo com início da vacinação.





Além dos 20 leitos de UTI da Santa Casa de Misericórdia cheios, 38 dos 45 leitos de enfermaria da cidade estão sendo ocupados. Ou seja, 84% do total. O custo de manutenção de um leito de UTI diário é de R$ 2,3 mil para a Prefeitura, que atualmente custeia 10 dos leitos da Santa Casa.









Em informativo divulgado pela secretaria municipal de Saúde, é pedido que a população continue seguindo todo o protocolo de segurança, como o uso de máscara o tempo todo.





Nesta quarta-feira (20/1), saiu a classificação da macrorregiao e, por ela, Araguari continua na onda amarela, mas a classificação em relação à microrregião pode mudar para a onda vermelha em função da realidade atual do município e da cidade vizinha, Uberlândia, que compõem a avaliação que será divulgada nesta quinta (21/01). Só depois dessa nova classificação a administração do município deverá tomar novas decisões em relação a possíveis restrições.





O município do Triângulo tem 6.194 casos de COVID-19 confirmados e 133 mortes pela doença. Há ainda duas mortes suspeitas e outros 2.703 casos a serem investigados que podem ser de contágio por coronavírus.

Vacina

A vacinação na cidade começou nesta quarta-feira (20/01), mas apenas para profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate da COVID-19. A cidade, como o Estado e o restante do país, recebeu uma quantidade mínima de doses, sendo 1,1 mil para Araguari, o que atende apenas médicos, enfermeiros e técnicos.





De acordo com a secretária municipal de saúde, Soraya Ribeiro de Moura, a expectativa inicial era de atender também os idosos com mais de 74 anos e pessoas com mais de 60 anos acamados ou que vivem em instituições assistenciais.



“Esse é um momento positivo porque oferece o sentimento de esperança em relação a prevenção, mas não podemos nos descuidar porque estamos com ocupação máxima dos leitos de uti e só seguindo as medidas de segurança podemos conter essa doença”, disse.