Enfermeira é a primeira vacinada contra COVID-19 em Uberlândia

Marceli de Oliveira tem 15 anos de profissão e está na linha de frente contra a COVID-19 em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos)

A primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi para a enfermeira Marceli Fernandes de Oliveira, de 56 anos. O trabalho de imunização na cidade foi iniciado nesta terça-feira (19/01) com profissionais da saúde, sendo 400 convocados para receber a imunização no primeiro dia.





A primeira vacinada disse que o fato traz importância pra ela e para os colegas de profissão. "Me sinto importante e esse é o primeiro passo, se vacinem e todos nós vamos estar seguros", disse. Marceli de Oliveira tem 15 anos de profissão e, desde o ano passado, está na linha de frente no trabalho direto com pacientes com coronavírus no anexo do Hospital Municipal de Uberlândia.









Nessa primeira leva, 1.193 médicos e 2.087 enfermeiros receberão a vacina. Nos próximos dias,quase 3,6 mil idosos estão programados para receberem doses da vacina no município



Uberlândia encerrou o primeiro dia de vacinação com 50.836 casos confirmados de COVID-19. Nas últimas 24 horas foram 427 novos contágios no município e, com isso, a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes graves da doença ficou em 79%. Ao todo, a cidade tem 773 mortes em decorrência do novo coronavírus.