COVID-19: Contagem vacina 10 profissionais de saúde em ato simbólico

Dez profissionais de saúde foram imunizados contra a COVID-19 no Hospital Municipal de Contagem (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Contagem, cidade localizada na Grande BH, vacinou 10 profissionais de saúde na tarde desta terça-feira (19/01) em ato de abertura da campanha de imunização contra a COVID-19 no município – que recebeu 5.461 doses da CoronaVac mais cedo.





A enfermeira do Hospital de Campanha Santa Helena Lorena dos Santos foi a segunda a ser vacinada. Ela trabalha na rede pública de saúde desde 1994 e mandou recado para quem cogita a possibilidade de não se imunizar: “Foi um ano muito difícil para todos nós. Trabalhamos exaustivamente e tivemos muitas perdas. Meu desejo é que a população seja vacinada e aceite esta imunização, porque ela realmente vai combater com segurança esta doença”.



O secretário municipal de Saúde de Contagem, Fabrício Simões, explicou como irá proceder com a imunização a partir desta quarta-feira (20). “Apesar de não ser um número de doses que vai atender toda a população, mas hoje é um marco histórico porque a gente vai começar a vacinar nossos trabalhadores da saúde. Vamos iniciar a vacinação amanhã, considerando prioritariamente os profissionais da saúde que atuam na linha de frente da COVID-19, para que na sequência a gente possa atender outros grupos prioritários, como os idosos”.

A cidade conta hoje com 4.815 profissionais de saúde, sendo que 1 mil atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus. O município possui ainda 62 mil idosos, sendo que 750 deles vivem em abrigos e asilos.





Os trabalhadores da saúde terão à disposição 55 salas de vacinação espalhadas por todo o município. A Secretaria Municipal de Saúde também informou já possuir 300 mil seringas e agulhas para realizar a primeira etapa de imunização.









A prefeita Marília Campos ressaltou a importância humanitária do início da vacinação: “A chegada das vacinas renova a esperança de uma vida melhor. A esperança de não mais sentir o medo que nos afasta dos espaços públicos, da convivência com os nossos parentes e amigos e, sobretudo, a esperança de não mais conviver com pessoas adoecidas e com tantas mortes”.





Marília também explicou que neste primeiro momento Contagem irá cumprir as orientações do Plano Nacional de Vacinação, que prioriza profissionais de saúde e idosos.



“Encomendamos 1 milhão de vacinas para o Instituto Butantan. Portanto, a norma do governo federal é que elas sejam fornecidas apenas pelo Ministério da Saúde, que distribuirá para o governo do estado e, posteriormente, para os municípios. Apesar do nosso esforço ter provocado uma sensibilização, não será possível o município ser atendido de forma especial. Vamos seguir o calendário nacional e, enquanto isso, aproveito para pedir a todos para fazerem parte do pacto pela vida firmado em Contagem”, disse a prefeita.





COVID-19 em Contagem



A cidade, de 600 mil habitantes, já tinha confirmados 15.923 casos de COVID-19, com 577 óbitos confirmados em decorrência da doença, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado nessa segunda-feira (18).



A taxa de transmissão se encontra em 1, o que significa que uma pessoa contaminada pode passar o vírus para mais outra pessoa. A taxa de ocupação dos leitos de UTI próprios para a COVID-19 está em 79% e de leitos de enfermaria, em 90%.