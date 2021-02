Ocupação leitos UTI/COVID privados se aproxima novamente de 90% em Uberaba

Último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (11/2) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

"A SES-MG esclarece que, no final de janeiro deste ano, o município de Uberaba solicitou habilitação de 40 leitos de UTI adulto COVID-19 para o Hospital Regional José Alencar. No entanto, considerando que Uberaba possui gestão plena dos seus serviços de saúde, é o município que deve realizar o cadastro da proposta no Sistema de Apoio a Implantação de Políticas da Saúde (SAIPS) do Ministério da Saúde (MS). Sendo assim, a SES elaborou um ofício e devolveu ao município, para que o mesmo realizasse o cadastro no SAIPS. A SES-MG esclarece que ainda não foi publicada portaria por parte do MS habilitando tais leitos. Ressalta-se ainda que para o município solicitar habilitação ou prorrogação de leitos, esses leitos já devem estar em funcionamento, ou seja, recebendo pacientes”, diz nota da assessoria de imprensa da SES-MG.

Vivendo uma segunda onda da COVID-19, Uberaba registrou nas últimas 24 horas, 127 novos casos da doenla e dois óbitos (homem de 51 anos e mulher de 82 anos). Neste momento na cidade foram registrados um total de 13.718 casos positivos do novo coronavírus, sendo que destes 305 pessoas morreram e 12.086 se recuperaram.

Na rede privada da cidade, as alas UTI/COVID dos hospitais particulares estão com uma preocupante ocupação de 87% e a enfermaria está em 48%. Já na rede pública a ocupação de leitos de UTI está em 66% e na enfermaria 54%.

Atualmente, o número de doentes ativos na cidade está muito acima do que no início do mês de janeiro, ou seja, pulou de cerca de 500 para aproximadamente 1500.

Diante disso, a Prefeitura de Uberaba após reunião com o seu Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19 publicou um novo decreto nessa quarta-feira (10/2) e com validade de 15 dias, determinando, entre outras restrições, o fechamento de shoppings, lojas do comércio de rua, bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos comerciais aos sábados e domingos.





Há uma semana,havia chegado em preocupantes 93% de ocupação de seusde. Durante os últimos seis dias houve uma leve queda neste índice, ficando entre cerca de 70 e 80%. Mas, conforme o último boletim epidemiológico, divulgado na noite dessa quinta-feira (11/2), a cidadeem aproximadamentede