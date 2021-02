Uberaba vai entregar mais de 6 mil cestas básicas para famílias carentes

Após o início da pandemia, assim como em várias partes do Brasil, aumentou o número de famílias em Uberaba em situação de vulnerabilidade (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A Seds conta com o apoio do projeto Todos por Uberaba para a entrega das cestas básicas, que será feita por territórios, começando pela área coberta pelo Cras Abadia, para facilitar a logística de distribuição”, informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.





Por outro lado, apesar da não existência de números oficiais, há várias outras famílias na cidade que não estão cadastradas no Cras, chegaram a ser beneficiadas com o auxílio emergencial e agora passam por dificuldades financeiras.

É o caso de uma dona de casa, que preferiu não se identificar, e de suas duas filhas. Recentemente, por conta da queda de renda da família após o corte do auxílio, elas não conseguiram pagar a conta de energia dos últimos três meses e ficaram quase uma semana no escuro. Mas, felizmente, recentemente, conseguiram juntar o dinheiro, pagaram as contas e agora estão com a energia elétrica restabelecida. Atualmente, a mãe vende marmitex para familiares e vizinhos para conseguir pagar alguns gastos básicos da família.

Outro exemplo de família em Uberaba que foi prejudicada pela pandemia, chegou a receber o auxílio emergencial, mas não está cadastrada no Cras, é o da família do baterista Rodrigo Augusto (esposa e dois filhos). Ele contou que no início da pandemia a sua renda zerou, já que ele vivia, exclusivamente, de tocar em bares, restaurantes, entre outros eventos. Ele então começou a receber o auxílio, pagou o seguro do seu carro e deu entrada nos documentos para começar a trabalhar de Uber. “Então as coisas começaram a melhorar para mim e minha família. Mas depois que acabou o auxílio, eu trabalhando como Uber, percebi que as corridas diminuíram drasticamente”, lamenta.

De acordo com o balanço divulgado pela Seds Uberaba, no início do pagamento do auxílio emergencial, no dia 16 de abril de 2020, apenas para os beneficiários do Bolsa Família, 5.926 famílias da cidade foram beneficiadas pela ajuda do governo federal, totalizando R$ 6.728.400,00 milhões.









Devido aodeemsocial, temporária ou permanente, após o começo dadae, agora, ainda mais, com odo pagamento do auxílio emergencial , a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) denesta quarta-feira (10/2) ade. Elas serão entregues para as famílias já cadastradas junto ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) no início da pandemia, entre os meses de fevereiro e março.