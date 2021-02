Uberaba vai proibir comércio, shoppings e bares nos fins de semana

As regras do novo decreto de Uberaba de enfrentamento à COVID-19 devem ser publicadas em edição extra do Porta-Voz ainda nesta terça-feira (9/2) (foto: Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um novo decreto que deve ser publicado em caráter extraordinário ainda nesta terça-feira (9/2) e com validade de 15 dias determinará o fechamento de shoppings, lojas do comércio de rua, bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos comerciais aos sábados e domingos.

Além disso, o novo decreto, que foi divulgado pela prefeita Elisa Araújo durante coletiva à imprensa local nesta terça-feira, suspende os eventos sociais, corporativos e confraternizações familiares e ainda determina o fechamento de cinemas, circos e parques infantis.

A cidade vive uma segunda onda da COVID-19, já que o número de doentes ativos mais que dobrou no primeiro mês deste ano e a ocupação de leitos de UTI destinados à doença nos hospitais particulares chegou perto dos 100%; neste momento, segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta terça, a ocupação destes tipos de leitos está em 78%. Já a ocupação de leitos de UTI/COVID da rede pública está em 56%.

As regras do novo decreto, segundo informações da prefeitura da cidade, devem ser publicadas em edição extra do Porta-Voz ainda nesta terça.

Diante disso, Sindicato dos Proprietários de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores) Uberaba fez uma Convocação Geral para uma Reunião Extraordinária às 16h desta quarta-feira (10/2), com representantes de setores como bares, restaurantes, hotéis, eventos, músicos, buffets, casas de eventos, chácaras e similares. Pauta: Lockdown velado aos setores.

“Bares e restaurantes funcionarem de segunda a sexta até nove da noite pra nós é como se fosse um lockdown; ninguém vai abrir. Quem vai abrir?”, questionou o presidente do Sinhores Uberaba, Fred Masson.

As novas regras

Ainda de acordo com informações da Prefeitura Municipal de Uberaba, somente de segunda a sexta, as lojas do comércio de rua serão autorizadas a funcionar das 7 às 18h; shoppings centers, lojas de departamentos e galerias comerciais poderão abrir das 7 às 21h e os bares, restaurantes e lanchonetes o funcionamento deverá ser das 7 às 21h. Após às 21h nos fins de semana será permitido apenas serviços de delivery.

O novo decreto vai proibir, tanto durante a semana quanto aos sábados e domingos, cinemas, circos, parques infantis recreativos, passeios turísticos, boates, casas noturnas, leilões presenciais e similares e qualquer tipo de evento.

Com relação aos supermercados, mercados, açougues, padarias, varejão, entre outros, poderão abrir aos finais de semana das 7h às 18h.

Já para as lojas de conveniência, situadas ou não em postos de combustíveis, não foram divulgadas restrições de horário, mas, após às 21h está proibida a venda de bebidas alcoólicas.

A prefeitura de Uberaba divulgou também que atividades de ensino, escritórios, imobiliárias, clínicas e salões de estética e beleza, barbearia e cabeleireiros também não poderão funcionar aos finais de semana.