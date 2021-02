Morre oitavo paciente de Manaus com COVID-19 em hospital de Uberaba

Dos 18 pacientes de Manaus que vieram para o Hospital Regional de Uberaba, apenas dois permanecem internados no local, em ala de enfermaria e totalmente isolados (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Ainda segundo a direção do hospital, o laudo médico do último óbito apontou que a mulher estava com tomografia de tórax com 70% de comprometimento pulmonar.

“Ela evoluiu com insuficiência respiratória aguda, necessitando de ventilação mecânica, estando intubada há 12 dias. A paciente apresentou lesão renal aguda, com piora importantíssima da parte infecciosa e da função renal com o passar dos dias, desde a admissão. Hoje (último domingo, 7/2) a paciente apresentou síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e evoluiu para óbito no final da tarde”, diz nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

Os oito pacientes que receberam alta voltaram para o Amazonas em voo comercial fretado pelo Ministério da Saúde, segundo informações da direção do hospital.

A morte do primeiro paciente vítima da COVID-19 que veio de Manaus para o Hospital Regional de Uberaba, a de um homem de 70 anos, ocorreu na noite de 28 de janeiro. O segundo óbito, um homem de 48, foi registrado na tarde do dia seguinte (29/1). O terceiro paciente, uma mulher de 44, morreu no sábado (30). A quarta vítima, mulher de 58, na manhã dessa segunda-feira (1º/2), o quinto paciente, homem de 57 anos, na tarde desta quarta-feira (3/2), o sexto paciente, homem de 41 anos, na noite desta quarta-feira (3/2) e o sétimo paciente, homem de 32 anos, na manhã deste sábado (6/2).





No dia 25 de janeiro os pacientes de Manaus foram submetidos à coleta de material para exame de sequenciamento genético para definir qual a cepa do vírus. O material seguiu para o laboratório da Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, e o exame ainda não ficou pronto. Desta forma, os dois internados estão em alas totalmente isoladas e com acompanhamento de profissionais específicos.

No aguardo de 20 novos leitos

Após a transferência dos pacientes de Manaus, o Hospital Regional ficou exclusivo para tratamento da COVID-19 com capacidade para estruturar, segundo a direção do hospital, mais 30 leitos: 20 de UTI e 10 de enfermaria, sendo todos para casos suspeitos e confirmados da doença.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG) informou que já recebeu ofício com o pedido de habilitação de 20 novos leitos de UTI/COVID-19 para Uberaba. “Entretanto, está ajustando com a Unidade Regional de Saúde de Uberaba os trâmites legais para a implantação dos mesmos, o que contempla o quantitativo de Unidades de Terapia Intensiva, para tratar pacientes com o novo Coronavírus.

Tão logo essa etapa seja concluída, a SES-MG vai encaminhar ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a habilitação desses novos leitos no município”, diz a nota.





