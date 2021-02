UTI privada para a COVID-19 em Uberaba está perto de um colapso

Último boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, divulgado pela Secretária Municipal de Saúde na noite desta sexta-feira (05/02) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Por outro lado, a situação de Uberaba só não é mais alarmante porque a porcentagem de ocupação do setor de UTI pública da cidade está em 57.

Por isso, a Prefeitura de Uberaba, após reunião desta sexta-feira (05/020 do Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19, informou que vai elaborar um novo decreto com medidas mais restritivas para ser divulgado na próxima semana. Desta forma, o decreto municipal (172/2021) que impõe medidas emergenciais de enfrentamento ao novo coronavírus, publicado no dia 28 de janeiro, sofrerá alterações ou será renovado.

“A intenção é conter a evolução de casos do novo coronavírus e, assim, frear o grande número de ocupação de leitos hospitalares no município”, diz nota da prefeitura da cidade, divulgada pela sua assessoria de imprensa.

Segundo a prefeita Elisa Araú,jo a tentativa de conscientizar a população para manter o distanciamento físico e evitar a circulação promovendo uma proteção maior não vem surtindo o efeito esperado. “A restrição não é uma das filosofias deste governo, porém compreendemos que salvar vidas e proteger a população é mais importante neste momento”, disse a prefeita de Uberaba.

O documento do último decreto de enfrentamento à COVID-19 em Uberaba, por exemplo, proíbe uso de bebida alcoólica em áreas públicas, como praças, vias próximas a bares e proximidades das lojas de conveniência; suspende atividades esportivas coletivas, mas autoriza a realização de eventos festivos, sociais e corporativos, bem como as confraternizações familiares e máximo 70.





Novos leitos de UTI

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG) informou que já recebeu ofício com o pedido de habilitação de 20 novos leitos de UTI/COVID-19 para Uberaba. “Entretanto, está ajustando com a Unidade Regional de Saúde de Uberaba os trâmites legais para a implantação dos mesmos, o que contempla o quantitativo de Unidades de Terapia Intensiva, para tratar pacientes com o novo Coronavírus.





Tão logo essa etapa seja concluída, a SES-MG vai encaminhar ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a habilitação desses novos leitos no município”, diz nota.





Últimas 24 horas

Uberaba confirmou um óbito (homem de 57 anos) e 87 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Neste momento, segundo a Secretária Municipal de Saúde, a cidade soma 287 óbitos e 13.185 casos confirmados, sendo destes 11.724 estão recuperados.

Com relação a ocupação de ocupação de leitos de UTI/COVID total da rede pública e privada está em 72%, o que representa 54 pessoas internadas. Já ocupação de leitos de enfermaria total: rede pública e privada está em 55%, o que representa ao todo 69 pessoas internadas.

E no que diz respeito a ocupação de leitos de UTI/COVID rede pública está em 57% e privada em 93%, o que representa 55 pessoas internadas. E a ocupação de leitos de enfermaria rede pública está em 54% e privada em 56%, o que representa 69 pessoas internadas.





