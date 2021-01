Levantamento mostra que Uberaba corre alto risco de uma epidemia de dengue

Agentes de Combates a Endemias durante trabalho de limpeza contra a dengue em foto tirada antes da pandemia de COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou alto índice de infestação do Aedes aegypti – 7,35% –, segundo o primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa) de 2021, que monitora o vetor da dengue. O Ministério da Saúde considera que existe risco de surto da doença quando o índice de infestação predial é maior que 4% dos imóveis pesquisados.







O projeto é levar informação sobre cuidados que devem ser tomados para evitar proliferação do mosquito. Além disso, a Secretaria de Saúde vai solicitar ao Estado a liberação para uso de fumacê.





O chefe da Seção de Controle de Endemias de Uberaba, Diogo Avelino de Barros, ressaltou que a população precisa com urgência se conscientizar e fazer a sua parte: “O poder público não consegue enfrentar a dengue sozinho. Mais do que nunca, precisamos que a população faça a sua parte e atue como se fosse um agente de saúde”.



Contratação de agentes



O Departamento Municipal de Zoonoses está contratando mais agentes de combate a endemias para reforçar a equipe, que hoje conta com 139 agentes.



"O processo seletivo para contratação de Agentes Comunitários da Saúde e Agentes de Combates a Endemias já está em andamento”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.





A reportagem solicitou dados do LIRAa do início do ano passado em Uberaba, bem como os números de casos de dengue na cidade e óbitos, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.