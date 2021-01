Além da COVID-19, casos de dengue vêm aumentando em Campo Belo

Casos de dengue vêm preocupando prefeitua (foto: Ascom/divulgação)

Além do novo, que está em crescenteem, no Sul de Minas, anão perdeu espaço.transmitida pelo Aedes aegypti nos 15 primeiros dias do ano. A prefeitura emitiu nota desobre o crescimento de focos dentro de imóveis.

O ano de 2020 fechou com 1.137 registros confirmados, quase três vezes mais que em 2019, que somou 387.

“O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRA) aponta o índice de infestação. Campo Belo está em situação de altíssimo risco, superior a 4%: risco de surto”, afirma nota.

A prefeitura emitiu uma nota de alerta publicada nas redes sociais para informar a população sobre o problema e as ações que estão sendo feitas em combate à doença.

Segundo a prefeitura, o número de focos dentro dos imóveis vem crescendo nessas últimas semanas devido às chuvas. “Frisando que é dever e responsabilidade de proprietários e moradores o cuidado e manutenção dos imóveis. No período mais propício à proliferação do mosquito, precisamos da colaboração de todos. Combata a proliferação do mosquito da dengue em sua casa”, afirma.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Minas Gerais registrou, neste ano, 3.004 casos prováveis de dengue. Desse total, 534 casos foram confirmados para a doença, sendo um óbito até o momento.