Por mais vacina, gestores de MG se reúnem com empresa búlgara

Reunião virtual entre prefeitos e secretários Municipais de cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba com representante da TMT Globalpharm, empresa búlgara, aconteceu na manhã desta terça-feira (16/3) (foto: Divulgação)

Por meio de videoconferência, cerca de 30 prefeitos e secretários municipais de Saúde de cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se reuniram na manhã desta terça-feira (16/03) com representante da TMT Globalpharm, empresa búlgara que atua como distribuidora internacional das vacinas Sputnik, Astrazeneca, Sinovac e Berna.Depois da reunião virtual, que foi agendada pelo deputado estadual Heli Grilo (PSL) e que teve o objetivo de acelerar a vacinação contra a COVID-19 na macrorregião de Uberaba, ficouque os gestores buscarão concretizar um consórcio regional para a compra de novas doses da vacina. Atualmente, mais de 60 mil doses da vacina, divididas em seis remessas, forampelo estado para a região do Triângulo Sul.De acordo com o representante da empresa búlgara, André Luiz Oliveira, a TMT Globalpharma comprou em torno de 15 milhões de vacinas para realizar essaaos municípios interessados, a um preço unitário um pouco mais baixo do que o comprado pelo Ministério da Saúde. Ele também informou aos prefeitos que 100 mil doses é o volume mínimo para pedido, visto que é a quantidade que cabe dentro dos containers usados no transporte por avião.“Esta foi uma oportunidade importante para osdo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba ouvirem a proposta de quem está no mercado se colocando à disposição para comercializar a vacina, que é o grande sonho de todo mundo hoje. Só com a vacina é possível equilibrar o combate à pandemia e a economia”, considerou Heli Grilo.Entre os presentes, e representando outros, estavam o presidente da Associação de Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA), prefeito de Pratinha, John Wercollis de Morais (PTC); o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (AMVALE), prefeito de Sacramento, Wesley de Santi de Melo (MDB), o Baguá, e o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP), prefeito de Gurinhatã, Wender Luciano (MDB).Além deles, tambémda reunião a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul (Cistrisul); o prefeito de Tupaciguara e presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro (Cistm), Francisco Borges Neto (PSDB), e o vice-prefeito de Ituiutaba, Silvio Vilarinho (Avante).