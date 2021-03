Formiga adere a consórcio para compra de vacinas contra a COVID

A vice-prefeita Adriana Prado e o prefeito Eugênio Vilela foram até a AMM para confirmar a adesão (foto: Reprodução vídeo/Prefeitura de Formiga)

Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, aderiu ao consórcio liderado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para a compra de vacinas contra a COVID-19. O formulário foi preenchido nesta quinta-feira (4/3) na Associação dos Municípios Mineiros (AMM) e a confirmação feita pelo prefeito Eugênio Vilela (DEM). “Acabei de formalizar”, afirmou em vídeo postado nas redes sociais.

O consórcio dará suporte aos municípios caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), do, não consiga suprir a demanda nacional. Além das vacinas, a constituição de um CNPJ deverá facilitar a compra de medicamentos, insumos e equipamentos. Embora a responsabilidade seja da União, a aquisição tem amparo do Supremo Tribunal Federal (STF) devido a situação de extrema urgência.

Além de preencher o cadastro, a adesão deve ser autorizada pelos vereadores. “O próximo passo, provavelmente amanhã, será enviado a nós uma minuta com o modelo de projeto de lei que será enviado para a câmara para que haja essa aprovação para aquisição destas tão sonhadas vacinas”, disse a vice-prefeita Adriana Prado. A matéria, a partir do recebimento do modelo, será adaptada e encaminhada nos próximos dias ao Legislativo.

De acordo com a FNP, o consórcio também irá auxiliar na captação de recursos. O dinheiro para compra de vacinas poderá ser disponibilizado de três formas: por meio dos municípios consorciados, de aporte de recursos federais e de eventuais doações nacionais e internacionais. Ainda segundo a entidade, a compra não deve ser imediata a partir da constituição do consórcio prevista para até 23 de março. Ela deverá ocorrer se o governo federal não suprir a demanda.

Formiga recebeu até o momento 4.306 doses da vacina do Ministério da Saúde, distribuídas pelo governo do estado. Apenas 4,34% dos grupos prioritários foram vacinados com a primeira dose, segundo o vacinômetro do governo estadual e 2,23% com a segunda.

Foram imunizados 1.369 trabalhadores da saúde, 840 deles já com as duas doses; 79 idosos, com mais de 60 anos, que vivem em instituições de longa permanência receberam as duas doses, e um, apenas uma. Na população com 90 anos ou mais, foram aplicadas 305 primeiras doses e 58 na com idade entre 85 e 89 anos; 24 pessoas com mais de 18 anos em residências inclusivas também receberam as duas doses do imunizante.

Aumento de casos em Formiga

O boletim publicado nessa quarta-feira (3/3) aponta 3.619 casos confirmados da COVID-19 em Formiga. 65 vidas foram perdidas em decorrência da doença. A cidade está com 100% de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs). Para tentar conter o avanço de novos casos, foi iniciada, nesta quinta-feira (4/3), a testagem em massa da população. O foco é identificar assintomáticos, retira-los de circulação e do convívio com outras pessoas, para evitar mais contaminações.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

