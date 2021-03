COVID: testagem em massa quer identificar assintomáticos em Formiga

Duas tendas foram montadas perto da rodoviária de Formiga para atender no formato drive-thru. (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga)

Em uma hora de mutirão, a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, região Centro-Oeste de Minas Gerais, realizou o teste de COVID-19 em 115 pessoas. Delas, 15 resultados deram positivos para a doença.A testagem busca identificar assintomáticos, tirá-los de circulação das ruas e convívio com outras pessoas e, assim, evitar a propagação do vírus. Devem ser testadas cerca de 8 mil pessoas.









Os interessados em fazer o teste respondem, no local, a um questionário pequeno. Pessoas que se enquadrem dentro dos critérios são testados. “A prioridade é para a população que tem algum sintoma ou aquelas assintomáticas, mas que participaram de festas ou tiveram contato, nos últimos 14 dias, com pessoas que tiveram testagem positiva para COVID-19”, destaca o secretário municipal de Saúde, Leandro Pimentel. O teste é o Swab Nasal, que tem resultado rápido e com 90% deeficácia.

Foram disponibilizadas quatro tendas em três pontos diferentes da cidade. Duas foram instaladas próximo ao Terminal Rodoviário, uma em cada sentido da via, e vai atender exclusivamente em formato drive-thru.



Quem não têm carro devem procurar outros dois pontos: um na porta do Centro Municipal de Atenção à Saúde (Cemas – Rua Bernardes Faria, Centro) ou na estrutura que será montada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os testes serão realizados de 08h às 16h.





Conter avanço da doença

A testagem é uma das ações do município para conter o avanço do novo coronavírus. “Com isso conseguimos tirar estes positivados, a maioria deles assintomáticas, do contato com outras pessoas e, consequentemente, freamos a contaminação”, afirmou o secretário.



A cidade está com 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 71% na enfermaria. A situação forçou o município a abrir mais de 15 leitos clínicos no Hospital Santa Marta para pacientes de médica complexidade.





Antes do teste, os interessados devem responder a um questionário. (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga)





Medidas restritivas





De 21 a 27 de fevereiro, foram registrados 318 novos casos de Covid-19 e cinco mortes em decorrência da doença em Formiga. Fevereiro foi o segundo pior mês em número de novos infectados, totalizando 750. Ficando atrás apenas de dezembro de 2020 que registrou 857 novos casos.

Medidas mais severas também foram adotadas no município. Desde terça-feira (02/03), a venda e consumo de bebidas alcoólicas estão proibidas. O uso de máscara tornou-se obrigatório nas ruas da cidade com risco de multa de R$67,31. Os seguimentos empresariais poderão funcionar apenas entre 05h e 19h, com exceção dos ligados à área de saúde e considerados essenciais.





O boletim publicado nesta quarta-feira (03/03) aponta 3.619 casos confirmados da COVID-19. 65 vidas foram perdidas em decorrência da doença.





*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.