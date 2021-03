Mesmo lotado, Albergue de Uberaba aumenta tempo de permanência de usuários

Atualmente o Albergue de Uberaba abriga 26 homens e quatro mulheres entre 19 e 72 anos. (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

NÚMEROS

Último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (19/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Com a implantação da onda roxaem todo o estado, oMunicipal de Uberaba alterou ode, e agora o seupode permanecer o tempo que for preciso até a equipe do local conseguir auxiliá-lo para voltar para sua casa ou para que ele seja reinserido na sociedade. Antes, a pessoa podia permanecer até no máximo cinco dias na casa deDe acordo com o coordenador do albergue, Fábio França, aocasionou uma maior demanda, e hoje o local está 100% ocupado. "Atualmente o albergue abriga 26 homens e quatro mulheres entre 19 e 72 anos. No local, os usuários têm camas, quatro refeições diárias, além de receberem roupas, chinelos e materiais de higiene pessoal”, contou França, que acrescenta que outra medida adotada durante a pandemia foi aumentar o distanciamento entre asFábio França também falou sobre as ações do Albergue Uberaba, após a chegada no local da pessoa em situação de rua: "Realizamos o contato com familiares, a emissão de, o encaminhamento para comunidades terapêuticas nos casos de dependentes químicos ou de álcool. Além disso, o encaminhamento para o mercado de trabalho está entre as ações desenvolvidas com os usuários do albergue. E em alguns casos, a casatambém oferece passagens para que a pessoa possa retornar à cidade de origem”, finalizou.Desde o início da pandemia foram registrados, em Uberaba, 17.485 casos positivos da COVID-19, sendo que destes 436 pessoas morreram e 15.460 se recuperaram.Neste momento da pandemia no município, ada rede privada de saúde é a que mais preocupa, já que a taxa de ocupação de leitos UTI/COVID está bem perto dos 100%.Já a rede pública que esteve no começo da semana quase em colapso total, com ocupação de UTIs em 100% e de enfermaria em quase 90%, apresentou leve queda nas últimas 24h e, neste momento, a taxa de ocupação é de 80%, tanto com relação aos leitos de UTI como de enfermaria/COVID.