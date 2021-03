Cenário assustador: internações por COVID em Uberaba aumentam quase 700%

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Uberaba, o número de leitos hospitalares destinados a pacientes com a COVID-19 vem sendo ampliado nos últimos meses, principalmente no Hospital Regional. (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em menos de dois meses e meio, o número de internações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Uberaba teve um aumento assustador de quase 700%, segundo levantamento do Observatório COVID-19 Uberaba, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

No dia 1º de janeiro deste ano, 28 pessoas estavam internadas em leitos de UTI e enfermaria de hospitais da cidade. Já no final desSa sexta-feira (12/3), segundo o último boletim epidemiológico, esse número chegou a 221, o que representa um aumento de 689%. Com relação às internações em leitos de UTI/COVID neste período, o aumento foi de 313%.

Diante disso, segundo informações da Secretaria de Saúde de Uberaba, o número de leitos hospitalares destinados a pacientes com a doença vem sendo ampliado nos últimos meses.



De 125 leitos de enfermaria disponíveis no início de janeiro, Uberaba passou a contar com 229; e de 77 leitos de UTI foram habilitados mais 12, passando para 89, sendo 55 públicos e 34 privados.

Em números percentuais, Uberaba aumentou em 83,4% o número de leitos de enfermaria e 15,5%, os de UTI/COVID em praticamente dois meses e meio.

“Estamos abrindo mais leitos, contratando mão de obra, mas somente isso não é suficiente. Precisamos também de insumos, medicamentos, mas o mundo inteiro precisa também.

Ou há um trabalho de parceria para o enfrentamento à doença, entre a população e o Poder Público, ou nada do que fizermos vai adiantar.

Sabemos dos transtornos com as medidas restritivas, mas estamos em uma operação de guerra, cujo objetivo é salvar vidas e precisamos da ajuda de todos”, ressaltou o secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo.



Cinco infectados a cada hora

De acordo com a doutora em matemática pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e coordenadora do Observatório Uberaba COVID-19, Michelli Maldonado, somente em março foram registrados 1.401 casos positivos, ou seja, a cada uma hora no município cinco pessoas são infectadas pela doença.





“É importante destacar que 40% dos casos notificados de COVID na cidade são apenas deste ano e 38% dos óbitos confirmados pela doença também. São números alarmantes e todos precisam ter conhecimento dessa informação para entender a gravidade da situação”, alertou Michelli.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite dessa sexta-feira (12/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia, de acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta sexta-feira (12/3), foram registrados em Uberaba 16.774 casos positivos de COVID-19, sendo que 393 pessoas morreram e 15.106 se recuperaram.

A realidade da ocupação dos leitos/COVID, principalmente de UTI/rede privada, é bem preocupante no município, pois a taxa está em 91%. Já a ocupação dos leitos UTI/COVID da rede pública está em 56%.





E a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria em Uberaba está em 77% na rede pública e de 50% na rede privada.