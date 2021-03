COVID-19: Uberaba abre Unidades de Saúde no fim de semana para aliviar UPAs

Para diminuir a demanda nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Uberaba e acrescentar mais uma medida de combate à COVID-19, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu abrir, aos finais de semana, mais três unidades de Saúde exclusivamente para pacientes com síndrome gripal. Nesses novos atendimentos não está descartada a possibilidade de aparecer casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

“O paciente que estiver próximo a esses bairros e apresentar sintoma gripal deverá procurar essas unidades. Nos finais de semana, as UPAs estão ficando muito demandadas para atendimento desses pacientes, principalmente com o aumento de casos da COVID-19 na cidade", explicou o secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo Neto.

Já fizemos toda a orientação e organizamos a logística, assim, o médico da Unidade de Saúde terá a autonomia de encaminhar um paciente, que ele julgar grave, direto para o Hospital Regional para fazer mais exames, por exemplo, uma tomografia”, disse o secretário.



Segundo Sétimo Bóscolo Neto, após a implantação desse sistema, toda a logística será analisada e existe a possibilidade de ampliação da quantidade de unidades para operar nesse modelo.



Diagnóstico



Para a diretora de Atenção em Saúde de Uberaba, Sandra Pimenta, essa medida terá um papel fundamental no tratamento dos pacientes de Uberaba, já que será feito um diagnóstico desses pacientes ainda no início dos sintomas.

“Temos vários indicativos e muitos estudos que apontam que essa é uma medida que impactará diretamente no índice de internação destes pacientes”, afirmou.

Desde o início da pandemia, de acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta sexta-feira (12/3), foram registrados em Uberaba 16.774 casos positivos de COVID-19, sendo que desses 393 pessoas morreram e 15.106 se recuperaram.

A realidade da ocupação dos leitos/COVID, principalmente de UTI/rede privada, é bem preocupante no município, pois a taxa está em 91%.



Já a taxa de ocupação dos leitos UTI/COVID da rede pública está em 56%.



A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria em Uberaba está em 77% na rede pública e de 50% na rede privada.

