UTI/COVID da rede particular de Uberaba volta ao limite

Profissionais analisam fichas de pacientes com a COVID-19, internados no Hospital Regional de Uberaba, onde contou com habilitações de cerca de 50 novos leitos/COVID nas últimas duas semanas (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Neste momento da pandemia em Uberaba, a rede privada de saúde voltou a ser a mais preocupante, já que a taxa de ocupação de leitos UTI/COVID está bem perto, novamente, dos 100%; no final do mês de fevereiro esta ocupação já havia chegado ao colapso e em alguns outros momentos de março também esteve perto do limite.

Além disso, outra preocupação da maior cidade do Triângulo Sul, atualmente, é que os números de mortes e novos casos da doença por dia continuam altos. Foram contabilizados 6 óbitos e 106 novos casos nas últimas 24 horas.

Por outro lado, a rede pública que esteve no começo da semana quase em colapso total, com ocupação de UTIs em 100% e de enfermaria em quase 90%, apresentou leve queda nas últimas 24h e, neste momento, a taxa de ocupação é de 80%, tanto com relação aos leitos de UTI como de enfermaria/COVID.

Nas últimas duas semanas, a Secretária Municipal de Saúde habilitou mais de 60 novos leitos/COVID (cerca de 40 de enfermaria e 20 de UTI) no Hospital Regional José Alencar e no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM); ambos são públicos.

Desde o início da pandemia foram registrados em Uberaba 17.485 casos positivos da COVID-19, sendo que destes 436 pessoas morreram e 15.460 se recuperaram.

Último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (19/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)