Secretário confirma prorrogação da onda roxa em MG: 'Situação difícil'

Novo secretário fez panorama da situação da COVID-19 em Minas (foto: Reprodução)



Em 17 de março, a onda roxa foi estendida para os 853 municípios mineiros, com previsão de valer, inicialmente, até 31 de março. Entre as ações restritivas estão o toque de recolher (das 20h às 5h) e a instalação de barreiras sanitárias em áreas de grande circulação.

“Foi definido hoje que a onda roxa será prolongada até o domingo de Páscoa para que possamos garantir que a incidência de casos no estado caia e que menos pacientes fiquem esperando leitos nas unidades hospitalares”, afirmou o secretário.





Ele se mostrou preocupado com a atuação situação da COVID-19 no estado. “Já ultrapassamos 1 milhão de casos, é um número que lamento muito informar. Me solidarizo com as famílias. São números recordes dentro da pandemia no estado”.

Minas Gerais contabiliza 22.497 mortes por COVID-19, além de 1.053.994 casos. Nas últimas 24 horas, foram 374 vidas perdidas e 13.796 infectados.





Ele pediu apoio dos prefeitos dos 853 municípios de Minas para que o estado supere o momento ruim: “É muito cedo que qualquer município faça flexibilização das medidas”.