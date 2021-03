Acompanhe: novo secretário de estado de Saúde fala na Cidade Administrativa

Médico Fábio Baccharetti assumiu a secretaria de Estado de saúde no momento mais tenso da pandemia da COVID-19 (foto: Divulgação)



Fábio Baccharetti, concede entrevista ao vivo a partir de 12h30 na Cidade Administrativa para falar das medidas de combate ao coronavírus. Empossado pelo governador Romeu Zema (Novo) na semana passada, o novo secretário de estado de Saúde,, concede entrevista ao vivo a partir de 12h30 na Cidade Administrativa para falar das medidas de combate ao coronavírus.

O médico e ex-presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) comentará sobre temas como a falta de leitos e medicamentos para intubação no estado, a demanda por profissionais de saúde no momento mais tenso da pandemia e a viabilidade da onda roxa do programa Minas Consciente.





leitos de terapia intensiva, Devido ao aumento da ocupação dede terapia intensiva, Zema determinou que todos os municípios de Minas aderissem às ações ainda mais restritivas que aquelas adotadas anteriormente, como o toque de recolher das 20h às 5h.

A onda roxa proibiu a realização de eventos esportivos no estado. Desde segunda-feira (22/3), competições como o Campeonato Mineiro e a Superliga de Vôlei estão suspensas até o fim do mês.





Minas Gerais contabiliza 22.123 mortes por COVID-19, além de 1.040.198 casos. Nas últimas 24 horas, foram 69 vidas perdidas e 3.897 infectados.