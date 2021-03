Zema dá posse a Fábio Baccheretti, novo secretário de Saúde de MG

Após 'escândalo dos fura-filas', Romeu Zema escolheu Fábio Baccheretti Vitor (D) para ocupar secretaria de Saúde de Minas Gerais (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O novo secretário de Estado de Saúdede Minas Gerais, Fábio Baccheretti Vitor, assumiu oficialmente o posto nesta segunda-feira (15/3). Ele foi empossado pelo governador Romeu(Novo) na Cidade Administrativa, na Região Norte de Belo Horizonte. Ex-presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o médico substitui Carlos Eduardo Amaral, demitido na semana passada Zema tornou pública a escolha porna sexta-feira (12), poucas horas após optar pela saída de Amaral.O novo secretário chega no momento mais complicado do estado ante a pandemia do novo: diversas regiões estão na onda mais restritiva do programa Minas Consciente , a roxa — o que significa a adoção de medidas como o toque de recolher das 20h às 5h.O estado soma 974.594 casos e 20.687 mortes por COVID-19."É o momento mais difícil que vamos viver. Espero realmente estar digno dessa secretaria e, junto com o governador, dar uma resposta bem eficiente ao estado e ajudar a confortar o sofrimento das famílias. Esta é uma semana difícil, chegaremos a 1 milhão de casos em Minas, mas a gente vai conseguir dar essa resposta logo”, assegurou o novo secretário.A troca na saúde estadual ocorreu após Carlos Amaral admitir ter recebido acontra a COVID-19 ao lado de mais de 800 servidores da secretaria.Integrantes do grupo são suspeitos de terem recebido as doses mesmo sem compor os grupos prioritários de imunização. Irritados com o caso, deputados estaduais instauraram Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a situação Fábio Baccheretti assumiu a Fhemig em 2 de julho de 2019. Ele foi o presidente mais jovem a assumir a fundação, aos 35 anos à época. O gestor se formou em medicina em 2010, na Universidade Vale do Rio Verde, em Três Corações, no Sul de Minas.No ano seguinte, se tornou clínico plantonista do Hospital Júlia Kubitschek, vinculado à Fhemig. Ele foi escolhido diretor-geral do Júlia Kubitschek em 2018, cargo que ocupou por 11 meses, até migrar para a presidência da Fhemig. Um ano antes, também ingressou no corpo clínico da Santa Casa de BH.Segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira pelo governo mineiro, 3.215 infecções e 37 óbitos foram contabilizados em 24 horas. A média móvel de casos está em 7.147 — a segunda maior desde o início da pandemia. Número superior foi visto apenas em 17 de janeiro, quando a média ficou em 7.328.A curva de transmissão segue em viés de alta. Desde meados do mês passado, a média de novas contaminações diárias está acima de 5 mil.O antigo secretário-adjunto de Saúde, Luiz Marcelo Cabral Tavares, também foi despedido por Zema. Ele era a segunda figura mais importante da pasta em termos hierárquicos. O posto continua vago.