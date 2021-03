Onda roxa: Três Corações proíbe venda de bebida alcóolica na cidade

Prefeito de Três Corações endurece medidas para conter aglomerações (foto: Reprodução Facebook)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiua venda dedurante a, fase mais restritiva imposta pelo Estado, para conter aglomerações na cidade . O prefeito Gordo Dentista gravou um vídeo para informar que a comercialização foinos estabelecimentos em qualquer horário.

O novo decreto com a proibição de venda de bebida alcoólica em Três Corações começa a valer nesta quarta-feira (24/3) e segue até o fim da fase roxa. O prefeito Gordo Dentista gravou um vídeo para explicar o caso.

“Estivemos reunidos com o Comitêe tomamos essa decisãoporque pessoas insistem em fazer festa e colocar nossa vida em risco. Nós estamos tomando cuidados, ficando em casa e pessoas insistem em fazer festas no fim de semana. Peço que vocês roguem a Deus que nos protejam”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

O documento proíbe a venda, a distribuição e o fornecimento do produto até mesmo no sistema delivery ou retirada no balcão. A nova medida vale para qualquer estabelecimento comercial, como supermercados, adegas, bares, restaurantes e padarias.

“Em caso de descumprimento, será aplicada multa de R$ 1.000 e até a suspensão do alvará de funcionamento”, afirma assessoria de imprensa.

De acordo com a prefeitura, a fiscalização será intensificada durante a noite como forma de conter aglomerações e impedir que se descumpram as normas no momento mais crítico da pandemia não só em nossa região como em todo o país.

“E para não esquecer, já que não vão beber, usem máscara, álcool gel e não façam festa em casa. Por favor, me ajude, nos ajudem”, ressalta prefeito.

Três Corações soma 3.485 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 75 mortes confirmadas pela doença e 53 hospitalizados, sendo 21 pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).