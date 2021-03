Adolescente flagrado com droga não vai à delegacia por causa da COVID-19

Drogtas apreendidas com adolescente estavam escondidas debaixo de colchão e em sacola (foto: Polícia Militar/divulgação)







Ele foi flagrado pelos policiais com uma quantidade de drogas, incluindo maconha, cocaína e crack. Mas, por apresentar sintomas da COVID-19, não foi encaminhado à delegacia. Foi o que aconteceu com um adolescente em Montes Claros (Norte de Minas) na noite de terça-feira (23/03).





De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o adolescente, de 15 anos, foi encontrado em situação suspeita em um beco da Vila Mauricéia, durante um patrulhamento. Ao notar a presença da equipe policial, o menor entrou rapidamente em residência.





Foi autorizada a entrada dos militares na moradia, onde o suspeito entrou em um quarto que simulou que estava dormindo, segundo o boletim de ocorrência. Durante as buscas, os policiais encontraram 14 buchas de maconha, cinco pedras de crack e seis papelotes de cocaína debaixo do colchão do quarto.





Ainda conforme a PM, na sequência, em cima de um sofá da casa foi encontrada uma sacola com 72 buchas de maconha e 62 pedras de crack. O adolescente alegou para os militares que estava com os sintomas do coronavírus, o que foi comprovado por meio de receituário médico dos medicamentos para combater os efeitos da doença.

Os policiais fizeram contato com o delegado de plantão e foi decidido que, por conta da COVID-19, mesmo com o flagrante, o menor não seria encaminhado para a delegacia, Posteriormente, ele deverá ser intimado a prestar depoimento.