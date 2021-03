Polícia Militar e Polícia Rodoviária apreendem drogas sintéticas em MG

A polícia fez duas apreensões de drogas nesta quarta-feira (3/3), em Minas. No Triângulo Mineiro, a Polícia Militar prendeu um traficante com atuação nacional e que é procurado em quase todos os estados; em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizontea, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), prendeu um motociclista em ação rotineira na estrada.

A prisão do Triângulo Mineiro ocorreu em decorrência de um trabalho conjunto entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais ( Ficco) de Uberlândia e a de Uberaba. As duas unidades da Polícia Militar tiveram informações de que um grande traficante estaria agindo na região e que o envio e recebimento de drogas estaria sendo feito utilizando os Correios.





Uma equipe da GER constatou que o suspeito tinha entrado na agência dos Correios com um grande invólucro contendo drogas. A prisão foi efetuada e os militares acabaram chegando ao restante da droga e também ao material utilizado para embalar e comercializar. A novidade da apreensão foi uma máquina de embalar à vácuo.





Foram apreendidos seis pacotes de maconha colombina triturada; duas barras de maconha, sete tabletes médios de maconha, um invólucro contendo maconha a vácuo, uma porção de metaanfetamina, uma porção de cocaína, 21 comprimidos de ecstasy, uma barra de haxixe marroquino, um invólucro com comprimidos de LSD, adesivos diversos de drogas, dois celulares, um notebook, um maçarico e R$ 1.016,25 em dinheiro. O homem foi levado para a Delegacia da Polícia Federal, junto com a droga.





Na estrada

A segunda apreensão do tipo ocorreu dentro da Operação Rota Segura, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O fato ocorreu no quilômetro 20 da Rodovia MG-020. Os policiais desconfiaram da embriaguez de um motociclista, que ziguezagueava pela pista.





Feita a abordagem, os policiais revistaram-no e, em seguida, sua mochila, onde encontraram 100 comprimidos de matandrostenolona, contendo 10mg da Landerlan, 20 comprimidos de Oximetalona, com 50 mg da Landerlan, cinco ampolas do anabolizante Durateston, três ampolas do anabolizante Testoland Depot, um tablete de maconha prensada, um dichavador contendo uma porção de maconha. O homem e as drogas foram encaminhados para a Polícia Federal.