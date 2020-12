UFTM diz que data para volta às aulas está em análise

UFTM apresentou para gestores da área acadêmica Plano de Retomada de Atividades (foto: Eduardo Gomide/UFTM) nova portaria do Ministério da Educação (MEC) - publicada na edição extra do Diário Oficial da União nessa segunda-feira (7/12), que mudou de 4 de janeiro para 1º de março o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior - a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), campus Uberaba e Iturama, informa que a volta de suas aulas presenciais está em análise. Apesar dado(MEC) - publicada na edição extra do Diário Oficial da União nessa segunda-feira (7/12), que mudou de 4 de janeiro para 1º de março o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior - a, informa que a volta de suas aulas presenciais está em análise.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da UFTM informou que “está atenta às alterações da Portaria nº 1.038, que orienta o início das atividades letivas de forma presencial a partir de 1º de março de 2021, recomendada, entretanto, a observância de protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Reitera também que o Comitê Especial de Acompanhamento (CEA/UFTM) e o grupo de trabalho técnico tem trabalhado com o Plano de Retomada de Atividades da UFTM, o qual inclusive já submetido às autoridades locais para análise”, diz nota da assessoria de imprensa da UFTM.

Segundo o documento na nova portaria do MEC para a realização das aulas presenciais, as instituições deverão observar os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

O texto da nova portaria diz também que "os recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais poderão ser utilizados em caráter excepcional, para integralização da carga horária das atividades pedagógicas, no cumprimento das medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”.

Gestão da UFTM apresenta Plano de Retomada de Atividades

A Gestão da UFTM apresentou na tarde da última quarta-feira (2/12) os principais pontos do Plano de Retomada de Atividades da UFTM, protocolado para aprovação na Prefeitura Municipal de Uberaba, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 6.105, de 2 de outubro de 2020.

A elaboração do documento foi iniciada em maio de 2020, com a criação de grupo de trabalho técnico composto para essa finalidade. O documento foi aprovado pelo grupo de trabalho no dia 30 de novembro de 2020.

O plano prevê o protagonismo das unidades administrativas e acadêmicas da UFTM na elaboração dos protocolos de retorno das atividades.

A UFTM ressalta que o documento está pautado em indicadores sanitários e protocolos.

“Não se trata de retorno imediato às atividades presenciais, os prazos ainda serão estabelecidos para o retorno gradual e seguro das atividades presenciais.

Cabe destacar que o documento leva em conta aspectos científicos, dados e medidas de enfrentamento adotadas pelos governos municipal, estadual e federal. O documento foi elaborado considerando a preservação da vida, o respeito às normas de segurança estabelecidas e medidas de proteção sanitárias. O plano estabelece critérios considerando a evolução da pandemia de COVID-19 e implementação progressiva de ações, todas com foco na preservação da vida e da saúde.

A UFTM também ressalta que, em tempos de trabalho presencial (antes da pandemia), chega a circular em seus ambientes cerca de dez mil pessoas periodicamente, entre discentes e visitantes que chegam às suas instalações, seja em Uberaba ou em Iturama, vindo de diversas regiões do país, regiões em diferentes situações de enfrentamento da pandemia, algumas mais em situação controlada, outras com agravamento no número de casos.

Com o início da pandemia e mudança para o trabalho e ensino remoto, parte desses alunos voltaram para suas cidades e regiões do país. Essa realidade exigiu um extenso trabalho para elaboração do plano visando garantir a segurança da comunidade e o retorno gradual e seguro.

O plano foi protocolado na última quinta-feira (3/12) na Prefeitura Municipal de Uberaba, seguindo o estabelecido no Decreto Municipal nº 6.105, que estabelece que, para retorno gradual de atividades presenciais, é necessária a apresentação de protocolo de biossegurança com aprovação do Comitê Municipal Técnico-Cientifico.

Após a aprovação pela Prefeitura Municipal de Uberaba, cada unidade deverá seguir o estabelecido no plano e propor ao Comitê proposta de retomada com foco na preservação da vida e da saúde.

O documento será apresentado para o colegiado dos institutos, Campus Universitário de Iturama, Cefores e para os membros do Conselho Universitário – Consu e disponibilizado para a comunidade no Portal da UFTM na página www.uftm.edu.br/coronavirus, na aba Plano de Retomada de Atividades da UFTM.

Cabe esclarecer que o documento final pode passar por ajustes após a análise do Comitê Municipal Técnico-Científico”, diz a nota da UFTM.